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Российское виноделие столкнулось с экономическими вызовами, заявил Титов
Российское виноделие столкнулось с экономическими вызовами, заявил Титов - 21.10.2026, ПРАЙМ
Российское виноделие столкнулось с экономическими вызовами, заявил Титов
Российское виноделие после стремительного роста столкнулось с новыми экономическими вызовами, отрасли необходимо искать дополнительные каналы продаж, сохранять... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T18:38+0300
2026-10-21T18:38+0300
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ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Российское виноделие после стремительного роста столкнулось с новыми экономическими вызовами, отрасли необходимо искать дополнительные каналы продаж, сохранять качество продукции и активнее продвигать российские вина за рубежом, заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, основной владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов на V Российском винодельческом форуме в Геленджике Краснодарского края. "То, что произошло в российском виноделии за последние годы, - настоящая революция. 15 лет назад все виноделы умещались за одним столом - и крупные, и маленькие. Точнее, маленьких производителей тогда почти не было. Сегодня это уже сотни людей. Отрасль росла очень быстро и динамично. Сегодняшний наш форум в винном городе "Белый мыс" отражает все ее разнообразие",- сказал он. "Мы повзрослели и понимаем, что не все так солнечно и хорошо, мы выросли из коротких штанишек - наступает период трезвого осознания задач", - добавил он. По мнению Титова, дальнейшее развитие отрасли осложняют как внутренние экономические факторы, так и общемировые тенденции. Винодельческая отрасль во всем мире сталкивается с изменением отношения к потреблению вина. Это заставляет производителей пересматривать ассортимент и развивать новые категории продукции, в том числе безалкогольные вина и игристый чай. Титов считает, что сегодня отрасли не столько нужны новые меры государственной поддержки, сколько последовательная реализация уже принятых решений. "Просить сегодня у государства каких-то новых льгот и мер поддержки уже неприлично. Их и так было очень много. Но те меры, которые утверждены, необходимо выполнять. К сожалению, бюрократическая машина не всегда настроена на взаимодействие с нами", - уточнил он. Одно из ключевых направлений - создание новых каналов сбыта. В первую очередь это касается онлайн-продаж вина, которые могут открыть дополнительные возможности для небольших производителей, не имеющих доступа к полкам крупных торговых сетей. "Конечно, затянулся процесс с пилотным проектом онлайн-продаж, но я надеюсь, что поручение президента в скором времени будет выполнено. Это существенно улучшит ситуацию", - подчеркнул глава "Абрау-Дюрсо". Еще одним направлением развития отрасли Титов назвал международное продвижение. Он призвал российских виноделов активнее участвовать в международных конкурсах, которые позволяют заявить о качестве отечественной продукции и повысить ее узнаваемость за рубежом.
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бизнес, россия, геленджик, краснодарский край, борис титов
Бизнес, РОССИЯ, Геленджик, Краснодарский край, Борис Титов
Российское виноделие столкнулось с экономическими вызовами, заявил Титов
Титов: российское виноделие переходит от бурного роста к осмысленному развитию
ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Российское виноделие после стремительного роста столкнулось с новыми экономическими вызовами, отрасли необходимо искать дополнительные каналы продаж, сохранять качество продукции и активнее продвигать российские вина за рубежом, заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, основной владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов на V Российском винодельческом форуме в Геленджике Краснодарского края.
"То, что произошло в российском виноделии за последние годы, - настоящая революция. 15 лет назад все виноделы умещались за одним столом - и крупные, и маленькие. Точнее, маленьких производителей тогда почти не было. Сегодня это уже сотни людей. Отрасль росла очень быстро и динамично. Сегодняшний наш форум в винном городе "Белый мыс" отражает все ее разнообразие",- сказал он.
"Мы повзрослели и понимаем, что не все так солнечно и хорошо, мы выросли из коротких штанишек - наступает период трезвого осознания задач", - добавил он.
По мнению Титова, дальнейшее развитие отрасли осложняют как внутренние экономические факторы, так и общемировые тенденции. Винодельческая отрасль во всем мире сталкивается с изменением отношения к потреблению вина. Это заставляет производителей пересматривать ассортимент и развивать новые категории продукции, в том числе безалкогольные вина и игристый чай.
Титов считает, что сегодня отрасли не столько нужны новые меры государственной поддержки, сколько последовательная реализация уже принятых решений. "Просить сегодня у государства каких-то новых льгот и мер поддержки уже неприлично. Их и так было очень много. Но те меры, которые утверждены, необходимо выполнять. К сожалению, бюрократическая машина не всегда настроена на взаимодействие с нами", - уточнил он.
Одно из ключевых направлений - создание новых каналов сбыта. В первую очередь это касается онлайн-продаж вина, которые могут открыть дополнительные возможности для небольших производителей, не имеющих доступа к полкам крупных торговых сетей. "Конечно, затянулся процесс с пилотным проектом онлайн-продаж, но я надеюсь, что поручение президента в скором времени будет выполнено. Это существенно улучшит ситуацию", - подчеркнул глава "Абрау-Дюрсо".
Еще одним направлением развития отрасли Титов назвал международное продвижение. Он призвал российских виноделов активнее участвовать в международных конкурсах, которые позволяют заявить о качестве отечественной продукции и повысить ее узнаваемость за рубежом.