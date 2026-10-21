https://1prime.ru/20261021/vinodely-874496617.html

Виноделы Шампани отказались от 23-летнего проекта по расширению территории

Виноделы Шампани отказались от 23-летнего проекта по расширению территории - 21.10.2026, ПРАЙМ

Виноделы Шампани отказались от 23-летнего проекта по расширению территории

Виноделы французской Шампани, где производят шампанское, отказались от запущенного 23 года назад проекта по расширению территории, на которой производится... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T22:25+0300

2026-10-21T22:25+0300

2026-10-21T22:27+0300

бизнес

франция

париж

европа

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874496617.jpg?1792610876

ПАРИЖ, 21 окт - ПРАЙМ. Виноделы французской Шампани, где производят шампанское, отказались от запущенного 23 года назад проекта по расширению территории, на которой производится игристое вино, из-за изменения климата и снижения потребления, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ассоциации виноделов Шампани. "Представители винодельческой отрасли Шампани заявили о прекращении работы над проектом по расширению территории, на которой возможно производство знаменитого французского игристого вина. Проект, запущенный 23 года назад, сворачивается в связи с изменением климата, снижением уровня потребления и экономической неопределенностью", - говорится в материале. Согласно сообщению агентства, проект был инициирован в 2003 году, когда продажи шампанского росли. Ассоциация отметила, что спустя 23 года последствия изменения климата, экономическая нестабильность, геополитическая напряженность и изменение потребительских предпочтений изменили реальное положение дел. Рост температуры и изменение экономических условия потребовали от виноделов пересмотреть основы проекта. Нынешние границы региона, где производится шампанское, были установлены еще в 1927 году. Они охватывают 319 населенных пунктов к востоку от Парижа, где почва и климат подходят для выращивания трех сортов винограда, используемых в производстве этого игристого вина. В августе Межпрофессиональный комитет вин Шампани сообщил РИА Новости, что сбор винограда в Шампани в этом году из-за сильной жары и раннего начала вегетации стартовал 12 августа - это самый ранний срок за последние 40 лет. По словам собеседника агентства, периоды сильной жары во Франции способствовали быстрому созреванию ягод, а недостаток осадков ограничил увеличение размера гроздей. Европа пережила летом 2026 года одну из самых интенсивных волн жары последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Газета Bild 2 августа писала, что свыше 100 немецких городов и округов вводили запреты, направленные на ограничение потребления воды.

франция

париж

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, франция, париж, европа