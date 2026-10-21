Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Виноделы Шампани отказались от 23-летнего проекта по расширению территории - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/vinodely-874496617.html
Виноделы Шампани отказались от 23-летнего проекта по расширению территории
Виноделы Шампани отказались от 23-летнего проекта по расширению территории - 21.10.2026, ПРАЙМ
Виноделы Шампани отказались от 23-летнего проекта по расширению территории
Виноделы французской Шампани, где производят шампанское, отказались от запущенного 23 года назад проекта по расширению территории, на которой производится... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T22:25+0300
2026-10-21T22:27+0300
бизнес
франция
париж
европа
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874496617.jpg?1792610876
ПАРИЖ, 21 окт - ПРАЙМ. Виноделы французской Шампани, где производят шампанское, отказались от запущенного 23 года назад проекта по расширению территории, на которой производится игристое вино, из-за изменения климата и снижения потребления, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ассоциации виноделов Шампани. "Представители винодельческой отрасли Шампани заявили о прекращении работы над проектом по расширению территории, на которой возможно производство знаменитого французского игристого вина. Проект, запущенный 23 года назад, сворачивается в связи с изменением климата, снижением уровня потребления и экономической неопределенностью", - говорится в материале. Согласно сообщению агентства, проект был инициирован в 2003 году, когда продажи шампанского росли. Ассоциация отметила, что спустя 23 года последствия изменения климата, экономическая нестабильность, геополитическая напряженность и изменение потребительских предпочтений изменили реальное положение дел. Рост температуры и изменение экономических условия потребовали от виноделов пересмотреть основы проекта. Нынешние границы региона, где производится шампанское, были установлены еще в 1927 году. Они охватывают 319 населенных пунктов к востоку от Парижа, где почва и климат подходят для выращивания трех сортов винограда, используемых в производстве этого игристого вина. В августе Межпрофессиональный комитет вин Шампани сообщил РИА Новости, что сбор винограда в Шампани в этом году из-за сильной жары и раннего начала вегетации стартовал 12 августа - это самый ранний срок за последние 40 лет. По словам собеседника агентства, периоды сильной жары во Франции способствовали быстрому созреванию ягод, а недостаток осадков ограничил увеличение размера гроздей. Европа пережила летом 2026 года одну из самых интенсивных волн жары последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Газета Bild 2 августа писала, что свыше 100 немецких городов и округов вводили запреты, направленные на ограничение потребления воды.
франция
париж
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, франция, париж, европа
Бизнес, ФРАНЦИЯ, Париж, ЕВРОПА
22:25 21.10.2026 (обновлено: 22:27 21.10.2026)
 
Виноделы Шампани отказались от 23-летнего проекта по расширению территории

AFP: виноделы Шампани отказались от 23-летнего проекта по расширению производства

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПАРИЖ, 21 окт - ПРАЙМ. Виноделы французской Шампани, где производят шампанское, отказались от запущенного 23 года назад проекта по расширению территории, на которой производится игристое вино, из-за изменения климата и снижения потребления, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ассоциации виноделов Шампани.
"Представители винодельческой отрасли Шампани заявили о прекращении работы над проектом по расширению территории, на которой возможно производство знаменитого французского игристого вина. Проект, запущенный 23 года назад, сворачивается в связи с изменением климата, снижением уровня потребления и экономической неопределенностью", - говорится в материале.
Согласно сообщению агентства, проект был инициирован в 2003 году, когда продажи шампанского росли. Ассоциация отметила, что спустя 23 года последствия изменения климата, экономическая нестабильность, геополитическая напряженность и изменение потребительских предпочтений изменили реальное положение дел. Рост температуры и изменение экономических условия потребовали от виноделов пересмотреть основы проекта.
Нынешние границы региона, где производится шампанское, были установлены еще в 1927 году. Они охватывают 319 населенных пунктов к востоку от Парижа, где почва и климат подходят для выращивания трех сортов винограда, используемых в производстве этого игристого вина.
В августе Межпрофессиональный комитет вин Шампани сообщил РИА Новости, что сбор винограда в Шампани в этом году из-за сильной жары и раннего начала вегетации стартовал 12 августа - это самый ранний срок за последние 40 лет. По словам собеседника агентства, периоды сильной жары во Франции способствовали быстрому созреванию ягод, а недостаток осадков ограничил увеличение размера гроздей.
Европа пережила летом 2026 года одну из самых интенсивных волн жары последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Газета Bild 2 августа писала, что свыше 100 немецких городов и округов вводили запреты, направленные на ограничение потребления воды.
 
БизнесФРАНЦИЯПарижЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала