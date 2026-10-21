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Власти Италии направят 480 миллионов евро на компенсации грузоперевозчикам - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Власти Италии направят 480 миллионов евро на компенсации грузоперевозчикам
Власти Италии направят 480 миллионов евро на компенсации грузоперевозчикам - 21.10.2026, ПРАЙМ
Власти Италии направят 480 миллионов евро на компенсации грузоперевозчикам
Власти Италии направят 480 миллионов евро на компенсации грузоперевозчикам дополнительных расходов на топливо на фоне протестов в отрасли, сообщил заместитель... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:30+0300
2026-10-21T10:41+0300
мировая экономика
италия
испания
сицилия
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РИМ, 21 окт - ПРАЙМ. Власти Италии направят 480 миллионов евро на компенсации грузоперевозчикам дополнительных расходов на топливо на фоне протестов в отрасли, сообщил заместитель министра инфраструктуры и транспорта Эдоардо Рикси. "Мы разблокировали около миллиарда евро: 480 миллионов на все заявки, поступившие до августа, а затем выделим новые средства на сентябрь-октябрь, однако налоговый кредит, разумеется, будет предоставлен в 2027 году", - заявил Рикси по итогам встречи с представителями отрасли. По его словам, выплаты по заявкам, поступившим до 30 августа, начнутся в ближайшее время. 480 миллионов евро будут направлены на компенсации дополнительных расходов на топливо за период с марта по август. Еще 60 миллионов евро предусмотрены для покрытия расходов за сентябрь-октябрь, однако соответствующие налоговые льготы станут доступны только в 2027 году, отмечает газета Sole 24 Ore. Кроме того, в предложенном правительством пакете меры содержится меры о разблокировки фондов в размере 590 миллионов на обновление автопарка перевозчиков. Министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини заявил, что выплаты начнут поступать уже с 21 октября и до конца ноября их должны получить около 32 тысяч компаний. По его словам, правительство намерено выделить 150 миллионов евро на борьбу с ростом расходов на автомобильные и морские грузоперевозки. Следующая встреча представителей властей и отрасли запланирована на 27 октября. На ней стороны намерены обсудить долгосрочные меры поддержки, включая механизм автоматической корректировки тарифов на грузоперевозки вслед за ростом цен на дизельное топливо по примеру Испании. Кроме того, правительство намерено предусмотреть в одном из будущих декретов дополнительные меры для компенсации расходов на морские перевозки и обновления грузового автопарка. В частности, обсуждается разблокировка фонда в размере 590 миллионов евро на обновление транспортных средств начиная с 1 января 2027 года. Встреча состоялась на фоне продолжающихся несколько дней протестов грузоперевозчиков, которые блокируют дороги и затрудняют доставку товаров, особенно на юге Италии и в островных регионах. Как пишет газета Giornale, после переговоров с властями Комитет перевозчиков с Сицилии распорядился прекратить блокировки, чтобы восстановить логистику на острове и продемонстрировать готовность к диалогу с правительством. При этом протесты грузоперевозчиков в Калабрии продолжатся до 27 октября: представители отрасли заявили, что не удовлетворены итогами переговоров и предложенными мерами поддержки.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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мировая экономика, италия, испания, сицилия
Мировая экономика, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, Сицилия
10:30 21.10.2026 (обновлено: 10:41 21.10.2026)
 
Власти Италии направят 480 миллионов евро на компенсации грузоперевозчикам

Власти Италии направят 480 млн евро на компенсации грузоперевозчикам на фоне протестов

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РИМ, 21 окт - ПРАЙМ. Власти Италии направят 480 миллионов евро на компенсации грузоперевозчикам дополнительных расходов на топливо на фоне протестов в отрасли, сообщил заместитель министра инфраструктуры и транспорта Эдоардо Рикси.
"Мы разблокировали около миллиарда евро: 480 миллионов на все заявки, поступившие до августа, а затем выделим новые средства на сентябрь-октябрь, однако налоговый кредит, разумеется, будет предоставлен в 2027 году", - заявил Рикси по итогам встречи с представителями отрасли.
По его словам, выплаты по заявкам, поступившим до 30 августа, начнутся в ближайшее время. 480 миллионов евро будут направлены на компенсации дополнительных расходов на топливо за период с марта по август. Еще 60 миллионов евро предусмотрены для покрытия расходов за сентябрь-октябрь, однако соответствующие налоговые льготы станут доступны только в 2027 году, отмечает газета Sole 24 Ore. Кроме того, в предложенном правительством пакете меры содержится меры о разблокировки фондов в размере 590 миллионов на обновление автопарка перевозчиков.
Министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини заявил, что выплаты начнут поступать уже с 21 октября и до конца ноября их должны получить около 32 тысяч компаний. По его словам, правительство намерено выделить 150 миллионов евро на борьбу с ростом расходов на автомобильные и морские грузоперевозки.
Следующая встреча представителей властей и отрасли запланирована на 27 октября. На ней стороны намерены обсудить долгосрочные меры поддержки, включая механизм автоматической корректировки тарифов на грузоперевозки вслед за ростом цен на дизельное топливо по примеру Испании.
Кроме того, правительство намерено предусмотреть в одном из будущих декретов дополнительные меры для компенсации расходов на морские перевозки и обновления грузового автопарка. В частности, обсуждается разблокировка фонда в размере 590 миллионов евро на обновление транспортных средств начиная с 1 января 2027 года.
Встреча состоялась на фоне продолжающихся несколько дней протестов грузоперевозчиков, которые блокируют дороги и затрудняют доставку товаров, особенно на юге Италии и в островных регионах.
Как пишет газета Giornale, после переговоров с властями Комитет перевозчиков с Сицилии распорядился прекратить блокировки, чтобы восстановить логистику на острове и продемонстрировать готовность к диалогу с правительством. При этом протесты грузоперевозчиков в Калабрии продолжатся до 27 октября: представители отрасли заявили, что не удовлетворены итогами переговоров и предложенными мерами поддержки.
 
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