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Крымским отельерам и турбизнесу выплатили 2,7 млрд рублей поддержки
Крымским отельерам и турбизнесу выплатили 2,7 млрд рублей поддержки - 21.10.2026, ПРАЙМ
Крымским отельерам и турбизнесу выплатили 2,7 млрд рублей поддержки
Более 2,7 миллиарда рублей из средств федеральной поддержки уже выплачено предпринимателям туристической сферы и отельерам Крыма в 2026 году, сообщил РИА... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:32+0300
2026-10-21T12:32+0300
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туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - ПРАЙМ. Более 2,7 миллиарда рублей из средств федеральной поддержки уже выплачено предпринимателям туристической сферы и отельерам Крыма в 2026 году, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. "На сегодняшний день мы уже выплатили 2,7 миллиарда рублей. А полная сумма - 3,7 миллиарда рублей" , - сказал Ганзий. По его данным, в настоящий момент меры поддержки коснулись более 3,2 тысячи предприятий отрасли, 36 тысяч работников. Он уточнил, что речь идет о предоставлении федеральной субсидии предприятиям туристической сферы. Глава минтуризма отметил, что выплаты продолжаются. "Плюс мы все-таки планируем, что нам расширят перечень видов экономической деятельности, который также будет поддержан", - добавил Ганзий. Министр пояснил, что предложения по расширению перечня уже направлены правительству Российской Федерации.
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бизнес, туризм, крым
Крымским отельерам и турбизнесу выплатили 2,7 млрд рублей поддержки
Минтуризма республики: Турбизнес Крыма получил 2,7 млрд рублей федеральной поддержки
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - ПРАЙМ. Более 2,7 миллиарда рублей из средств федеральной поддержки уже выплачено предпринимателям туристической сферы и отельерам Крыма в 2026 году, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"На сегодняшний день мы уже выплатили 2,7 миллиарда рублей. А полная сумма - 3,7 миллиарда рублей" , - сказал Ганзий.
По его данным, в настоящий момент меры поддержки коснулись более 3,2 тысячи предприятий отрасли, 36 тысяч работников. Он уточнил, что речь идет о предоставлении федеральной субсидии предприятиям туристической сферы. Глава минтуризма отметил, что выплаты продолжаются.
"Плюс мы все-таки планируем, что нам расширят перечень видов экономической деятельности, который также будет поддержан", - добавил Ганзий.
Министр пояснил, что предложения по расширению перечня уже направлены правительству Российской Федерации.