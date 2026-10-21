Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин предложил обсудить повышение налога на пальмовое масло и устрицы - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/volodin-874475384.html
Володин предложил обсудить повышение налога на пальмовое масло и устрицы
Володин предложил обсудить повышение налога на пальмовое масло и устрицы - 21.10.2026, ПРАЙМ
Володин предложил обсудить повышение налога на пальмовое масло и устрицы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос о повышении налога на пальмовое масло и устрицы при обсуждении проекта федерального бюджета и | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:26+0300
2026-10-21T15:32+0300
бизнес
россия
вячеслав володин
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874475384.jpg?1792585943
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос о повышении налога на пальмовое масло и устрицы при обсуждении проекта федерального бюджета и бюджетообразующих законов. Госдума в среду на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров РФ и министра транспорта России. "В части увеличения налогообложения пальмового масла и устриц, подумайте, может быть, это взять нам, обсудить и принять решение уже в ходе обсуждения федеральных законов сегодня, которые мы будем с вами принимать при обсуждении всего бюджетного портфеля законов, бюджетообразующих законов", - сказал Володин в ходе заседания. По его словам, ранее Госдума инициировала отмену льготного налога на ввоз и продажу пальмового масла, и правительство тогда это поддержало. Володин напомнил, что пальмовое масло облагалось по ставке 10%, как детские товары, а затем ставку подняли до 20%. "Но вот сейчас можно было бы посмотреть, учитывая полемику в обществе и запрос, может быть, этот налог повысить еще дополнительно, потому что все считают здесь необходимым эту тему обсудить. Посмотрите, это десятки миллиардов в бюджет", - добавил председатель Госдумы. Он также обратил внимание на продукты питания немассового употребления, в частности устрицы, которые, как отметил Володин, облагаются по льготной ставке, как продукты для детей. "Тот, кто любит устрицы, он будет их покупать, и если налогообложение будет нельготное. По оценке экспертов, это 6 миллиардов, а 6 миллиардов - это большие средства. Это ежегодно. Если вот взять и посмотреть, это порядка 30 детских садиков", - сказал председатель Госдумы. Володин подчеркнул, что эти темы стоит рассмотреть при обсуждении проекта федерального бюджета в первом и втором чтении.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, вячеслав володин, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
15:26 21.10.2026 (обновлено: 15:32 21.10.2026)
 
Володин предложил обсудить повышение налога на пальмовое масло и устрицы

Володин предложил рассмотреть вопрос о повышении налога на пальмовое масло и устрицы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос о повышении налога на пальмовое масло и устрицы при обсуждении проекта федерального бюджета и бюджетообразующих законов.
Госдума в среду на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров РФ и министра транспорта России.
"В части увеличения налогообложения пальмового масла и устриц, подумайте, может быть, это взять нам, обсудить и принять решение уже в ходе обсуждения федеральных законов сегодня, которые мы будем с вами принимать при обсуждении всего бюджетного портфеля законов, бюджетообразующих законов", - сказал Володин в ходе заседания.
По его словам, ранее Госдума инициировала отмену льготного налога на ввоз и продажу пальмового масла, и правительство тогда это поддержало. Володин напомнил, что пальмовое масло облагалось по ставке 10%, как детские товары, а затем ставку подняли до 20%.
"Но вот сейчас можно было бы посмотреть, учитывая полемику в обществе и запрос, может быть, этот налог повысить еще дополнительно, потому что все считают здесь необходимым эту тему обсудить. Посмотрите, это десятки миллиардов в бюджет", - добавил председатель Госдумы.
Он также обратил внимание на продукты питания немассового употребления, в частности устрицы, которые, как отметил Володин, облагаются по льготной ставке, как продукты для детей.
"Тот, кто любит устрицы, он будет их покупать, и если налогообложение будет нельготное. По оценке экспертов, это 6 миллиардов, а 6 миллиардов - это большие средства. Это ежегодно. Если вот взять и посмотреть, это порядка 30 детских садиков", - сказал председатель Госдумы.
Володин подчеркнул, что эти темы стоит рассмотреть при обсуждении проекта федерального бюджета в первом и втором чтении.
 
БизнесРОССИЯВячеслав ВолодинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала