https://1prime.ru/20261021/volodin-874475384.html

Володин предложил обсудить повышение налога на пальмовое масло и устрицы

Володин предложил обсудить повышение налога на пальмовое масло и устрицы - 21.10.2026, ПРАЙМ

Володин предложил обсудить повышение налога на пальмовое масло и устрицы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос о повышении налога на пальмовое масло и устрицы при обсуждении проекта федерального бюджета и | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:26+0300

2026-10-21T15:26+0300

2026-10-21T15:32+0300

бизнес

россия

вячеслав володин

госдума

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874475384.jpg?1792585943

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос о повышении налога на пальмовое масло и устрицы при обсуждении проекта федерального бюджета и бюджетообразующих законов. Госдума в среду на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров РФ и министра транспорта России. "В части увеличения налогообложения пальмового масла и устриц, подумайте, может быть, это взять нам, обсудить и принять решение уже в ходе обсуждения федеральных законов сегодня, которые мы будем с вами принимать при обсуждении всего бюджетного портфеля законов, бюджетообразующих законов", - сказал Володин в ходе заседания. По его словам, ранее Госдума инициировала отмену льготного налога на ввоз и продажу пальмового масла, и правительство тогда это поддержало. Володин напомнил, что пальмовое масло облагалось по ставке 10%, как детские товары, а затем ставку подняли до 20%. "Но вот сейчас можно было бы посмотреть, учитывая полемику в обществе и запрос, может быть, этот налог повысить еще дополнительно, потому что все считают здесь необходимым эту тему обсудить. Посмотрите, это десятки миллиардов в бюджет", - добавил председатель Госдумы. Он также обратил внимание на продукты питания немассового употребления, в частности устрицы, которые, как отметил Володин, облагаются по льготной ставке, как продукты для детей. "Тот, кто любит устрицы, он будет их покупать, и если налогообложение будет нельготное. По оценке экспертов, это 6 миллиардов, а 6 миллиардов - это большие средства. Это ежегодно. Если вот взять и посмотреть, это порядка 30 детских садиков", - сказал председатель Госдумы. Володин подчеркнул, что эти темы стоит рассмотреть при обсуждении проекта федерального бюджета в первом и втором чтении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, вячеслав володин, госдума