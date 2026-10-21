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Володин предложил обсудить повышение налога на пальмовое масло и устрицы
Володин предложил обсудить повышение налога на пальмовое масло и устрицы - 21.10.2026, ПРАЙМ
Володин предложил обсудить повышение налога на пальмовое масло и устрицы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос о повышении налога на пальмовое масло и устрицы при обсуждении проекта федерального бюджета и | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:26+0300
2026-10-21T15:26+0300
2026-10-21T15:32+0300
бизнес
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вячеслав володин
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос о повышении налога на пальмовое масло и устрицы при обсуждении проекта федерального бюджета и бюджетообразующих законов. Госдума в среду на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров РФ и министра транспорта России. "В части увеличения налогообложения пальмового масла и устриц, подумайте, может быть, это взять нам, обсудить и принять решение уже в ходе обсуждения федеральных законов сегодня, которые мы будем с вами принимать при обсуждении всего бюджетного портфеля законов, бюджетообразующих законов", - сказал Володин в ходе заседания. По его словам, ранее Госдума инициировала отмену льготного налога на ввоз и продажу пальмового масла, и правительство тогда это поддержало. Володин напомнил, что пальмовое масло облагалось по ставке 10%, как детские товары, а затем ставку подняли до 20%. "Но вот сейчас можно было бы посмотреть, учитывая полемику в обществе и запрос, может быть, этот налог повысить еще дополнительно, потому что все считают здесь необходимым эту тему обсудить. Посмотрите, это десятки миллиардов в бюджет", - добавил председатель Госдумы. Он также обратил внимание на продукты питания немассового употребления, в частности устрицы, которые, как отметил Володин, облагаются по льготной ставке, как продукты для детей. "Тот, кто любит устрицы, он будет их покупать, и если налогообложение будет нельготное. По оценке экспертов, это 6 миллиардов, а 6 миллиардов - это большие средства. Это ежегодно. Если вот взять и посмотреть, это порядка 30 детских садиков", - сказал председатель Госдумы. Володин подчеркнул, что эти темы стоит рассмотреть при обсуждении проекта федерального бюджета в первом и втором чтении.
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бизнес, россия, вячеслав володин, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
Володин предложил обсудить повышение налога на пальмовое масло и устрицы
Володин предложил рассмотреть вопрос о повышении налога на пальмовое масло и устрицы
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос о повышении налога на пальмовое масло и устрицы при обсуждении проекта федерального бюджета и бюджетообразующих законов.
Госдума в среду на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров РФ и министра транспорта России.
"В части увеличения налогообложения пальмового масла и устриц, подумайте, может быть, это взять нам, обсудить и принять решение уже в ходе обсуждения федеральных законов сегодня, которые мы будем с вами принимать при обсуждении всего бюджетного портфеля законов, бюджетообразующих законов", - сказал Володин в ходе заседания.
По его словам, ранее Госдума инициировала отмену льготного налога на ввоз и продажу пальмового масла, и правительство тогда это поддержало. Володин напомнил, что пальмовое масло облагалось по ставке 10%, как детские товары, а затем ставку подняли до 20%.
"Но вот сейчас можно было бы посмотреть, учитывая полемику в обществе и запрос, может быть, этот налог повысить еще дополнительно, потому что все считают здесь необходимым эту тему обсудить. Посмотрите, это десятки миллиардов в бюджет", - добавил председатель Госдумы.
Он также обратил внимание на продукты питания немассового употребления, в частности устрицы, которые, как отметил Володин, облагаются по льготной ставке, как продукты для детей.
"Тот, кто любит устрицы, он будет их покупать, и если налогообложение будет нельготное. По оценке экспертов, это 6 миллиардов, а 6 миллиардов - это большие средства. Это ежегодно. Если вот взять и посмотреть, это порядка 30 детских садиков", - сказал председатель Госдумы.
Володин подчеркнул, что эти темы стоит рассмотреть при обсуждении проекта федерального бюджета в первом и втором чтении.