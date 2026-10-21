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Володин призвал возвращать пассажирский транспорт на российские реки

Володин призвал возвращать пассажирский транспорт на российские реки - 21.10.2026, ПРАЙМ

Володин призвал возвращать пассажирский транспорт на российские реки

Российские реки сейчас не загружены, нужно возвращать на них пассажирский транспорт, особенно скоростной, это поможет развитию туризма и даже борьбе с пробками, | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:57+0300

2026-10-21T16:57+0300

2026-10-21T16:57+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российские реки сейчас не загружены, нужно возвращать на них пассажирский транспорт, особенно скоростной, это поможет развитию туризма и даже борьбе с пробками, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума в среду на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров РФ и министра транспорта России. "У нас реки не загружены. Нам надо возвращать - особенно скоростной - пассажирский транспорт на реки. Но для этого надо субсидировать покупку скоростных судов, которые ходят по рекам", - сказал Володин в ходе заседания. Председатель Госдумы отметил, что фактическая незагруженность рек создает дополнительную возможность для развития речной транспортной инфраструктуры. "Если вы посмотрите опыт других стран, там этим пользуются. Вы разгрузите опять что? Дороги разгрузите. Дороги разгрузите - у вас не будет пробок", - подчеркнул он. Володин также отметил важность лизинговых программ и программ поддержки для того, чтобы реки России ожили. "Это и пассажиры, которые будут добираться реками, потому что на реках города стоят, с другой стороны - туризм будет развиваться. Вот здесь важно, чтобы министерство не делило "мое-твое", то есть вот это пускай регион занимается", - пояснил председатель Госдумы. Он напомнил о выпуске скоростных судов "Валдай" и "Метеор", которые производятся в Нижегородской области. По его словам, суда "Валдай" - доступные, а "Метеор" - дорогие, так как мало заказов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. В частности, главу Росавиации Дмитрия Ядрова предложено назначить на должность министра транспорта РФ. А нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. Как заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым изменениям в составе кабмина.

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бизнес, россия, нижегородская область, вячеслав володин, михаил мишустин, дмитрий песков, госдума, валдай, росавиация