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Дефицит бюджета Евросоюза во II квартале составил 3,5% от ВВП

Дефицит бюджета Евросоюза во II квартале составил 3,5% от ВВП - 21.10.2026, ПРАЙМ

Дефицит бюджета Евросоюза во II квартале составил 3,5% от ВВП

Дефицит бюджета Евросоюза во втором квартале текущего года, с учетом сезонной коррекции, предварительно составил 3,5% от ВВП после дефицита в 3,1% в первом... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:13+0300

2026-10-21T14:13+0300

2026-10-21T14:13+0300

мировая экономика

румыния

венгрия

польша

ес

евростат

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Евросоюза во втором квартале текущего года, с учетом сезонной коррекции, предварительно составил 3,5% от ВВП после дефицита в 3,1% в первом квартале, в еврозоне дефицит поднялся до 3,3% от ВВП после 3,2%, следует из данных статистического агентства Евростат. "Во втором квартале 2026 года отношение дефицита государственного бюджета к ВВП с учетом сезонных колебаний составило 3,3% в еврозоне и 3,5% в ЕС", - говорится в релизе агентства. Значения оказались самыми высокими с четвертого квартала 2023 года, следует из данных Евростата, когда дефицит составил 3,7% от ВВП в ЕС и 3,9% - в еврозоне. Дефицит бюджета во втором квартале 2025 года составил 2,9% от ВВП в ЕС и 2,8% в еврозоне, следует из данных статагентства. Поступления в бюджет в апреле-июне в ЕС составили 46,3% от ВВП после 46,4% кварталом ранее, в еврозоне - 46,8% после 46,9%. Расходы бюджета в ЕС поднялись до 49,8% от ВВП с 49,6% кварталом ранее, в еврозоне - до 50,1% с 50% в первом квартале, также следует из данных Евростата. В разрезе стран самый значительный дефицит бюджета в рассматриваемом квартале наблюдался в Румынии (9,2% от ВВП), Венгрии (7,2%) и Польше (5,9%), наиболее высокий профицит - на Кипре (3,3% от ВВП), в Дании (2,7%) и Греции (2,2%).

румыния

венгрия

польша

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мировая экономика, румыния, венгрия, польша, ес, евростат