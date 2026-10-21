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Выручка SpaceX в III квартале выросла на 161%<unk>, выше прогноза - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Выручка SpaceX в III квартале выросла на 161%<unk>, выше прогноза
Выручка SpaceX в III квартале выросла на 161%<unk>, выше прогноза - 21.10.2026, ПРАЙМ
Выручка SpaceX в III квартале выросла на 161%<unk>, выше прогноза
Компания SpaceX в своем отчете за третий квартал сообщила об увеличении выручки на 161% по сравнению с тем же периодом прошлого года. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T02:37+0300
2026-10-21T02:37+0300
бизнес
spacex
starlink
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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Компания SpaceX в своем отчете за третий квартал сообщила об увеличении выручки на 161% по сравнению с тем же периодом прошлого года. "Обеспечили выручку в размере 14,6 миллиарда долларов, рост на 161% в годовом выражении, благодаря нашему сегменту суперинтеллекта (SI) и ускоренному росту в сегменте связи", - говорится в отчете компании. Показатель превысил ожидания аналитиков, прогнозировавших выручку на уровне 12,72 миллиарда долларов, пишет Рейтер со ссылкой на данные аналитической компании LSEG. По состоянию на 02.03 мск акции SpaceX на постторгах подскакивали на 8,5%, до 160,35 доллара за бумагу. Чистая прибыль компании за этот период составила 4,4 миллиарда долларов, тогда как в прошлом году компания потеряла 1,1 миллиарда долларов. "Выручка в сегменте SI составила 7,6 миллиарда долларов, увеличившись на 195% по сравнению с предыдущим кварталом и на 830% в годовом выражении, главным образом благодаря вступлению в силу новых соглашений об облачных услугах, приобретению Cursor и расширению использования Grok среди корпоративных клиентов и частных пользователей", - говорится в отчете. В то же время выручка от спутниковой сети Starlink составила 5,2 миллиарда долларов. При этом по итогам 9 месяцев 2026 года компания продемонстрировала убыток в 413 миллионов долларов против убытка в 2,59 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. Выручка компании за тот же период увеличилась почти вдвое, составив около 27,1 миллиарда долларов. SpaceX - американская компания, созданная миллиардером Илоном Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом xAI. В середине июня предприятие вышло на биржу и в рамках рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) привлекло почти 86 миллиардов долларов.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, spacex, starlink
Бизнес, SpaceX, Starlink
02:37 21.10.2026
 
Выручка SpaceX в III квартале выросла на 161%<unk>, выше прогноза

SpaceX в III квартале увеличила выручку на 161%

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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Компания SpaceX в своем отчете за третий квартал сообщила об увеличении выручки на 161% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
"Обеспечили выручку в размере 14,6 миллиарда долларов, рост на 161% в годовом выражении, благодаря нашему сегменту суперинтеллекта (SI) и ускоренному росту в сегменте связи", - говорится в отчете компании.
Показатель превысил ожидания аналитиков, прогнозировавших выручку на уровне 12,72 миллиарда долларов, пишет Рейтер со ссылкой на данные аналитической компании LSEG. По состоянию на 02.03 мск акции SpaceX на постторгах подскакивали на 8,5%, до 160,35 доллара за бумагу.
Чистая прибыль компании за этот период составила 4,4 миллиарда долларов, тогда как в прошлом году компания потеряла 1,1 миллиарда долларов.
"Выручка в сегменте SI составила 7,6 миллиарда долларов, увеличившись на 195% по сравнению с предыдущим кварталом и на 830% в годовом выражении, главным образом благодаря вступлению в силу новых соглашений об облачных услугах, приобретению Cursor и расширению использования Grok среди корпоративных клиентов и частных пользователей", - говорится в отчете.
В то же время выручка от спутниковой сети Starlink составила 5,2 миллиарда долларов.
При этом по итогам 9 месяцев 2026 года компания продемонстрировала убыток в 413 миллионов долларов против убытка в 2,59 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. Выручка компании за тот же период увеличилась почти вдвое, составив около 27,1 миллиарда долларов.
SpaceX - американская компания, созданная миллиардером Илоном Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом xAI. В середине июня предприятие вышло на биржу и в рамках рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) привлекло почти 86 миллиардов долларов.
 
БизнесSpaceXStarlink
 
 
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