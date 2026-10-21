https://1prime.ru/20261021/wildberries-874458613.html
Wildberries добавил функцию голосового набора в отзывах
Wildberries добавил функцию голосового набора в отзывах - 21.10.2026, ПРАЙМ
Wildberries добавил функцию голосового набора в отзывах
Wildberries добавил функцию голосового набора в отзывах - пользователи смогут оставлять комментарии о товаре голосом, а технология переведет его в текст,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:30+0300
2026-10-21T10:30+0300
2026-10-21T10:30+0300
технологии
бизнес
wildberries
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874458613.jpg?1792567843
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Wildberries добавил функцию голосового набора в отзывах - пользователи смогут оставлять комментарии о товаре голосом, а технология переведет его в текст, сообщил маркетплейс.
"Теперь пользователи Wildberries (входит в Группу РВБ) могут быстро делиться впечатлениями о покупках, не набирая текст вручную. Маркетплейс добавил функцию голосового набора отзывов: достаточно записать аудио, и оно автоматически переведется в текст", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая возможность упрощает создание отзыва и помогает покупателям оставить его буквально на ходу - например, сразу после распаковки заказа.
Чтобы воспользоваться функцией, на экране добавления отзыва нужно нажать на кнопку "Записать аудио" с иконкой микрофона и продиктовать текст, отмечается в сообщении компании. Повторное нажатие на кнопку микрофона останавливает запись, и пользователь видит свой отзыв уже в виде текста.
Сервис работает на основе технологии распознавания речи: система переводит голос в текст в реальном времени, сохраняя смысл и структуру сказанного, добавляется в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, wildberries
Технологии, Бизнес, Wildberries
Wildberries добавил функцию голосового набора в отзывах
Wildberries добавил функцию голосового набора в отзывах
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Wildberries добавил функцию голосового набора в отзывах - пользователи смогут оставлять комментарии о товаре голосом, а технология переведет его в текст, сообщил маркетплейс.
"Теперь пользователи Wildberries (входит в Группу РВБ) могут быстро делиться впечатлениями о покупках, не набирая текст вручную. Маркетплейс добавил функцию голосового набора отзывов: достаточно записать аудио, и оно автоматически переведется в текст", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая возможность упрощает создание отзыва и помогает покупателям оставить его буквально на ходу - например, сразу после распаковки заказа.
Чтобы воспользоваться функцией, на экране добавления отзыва нужно нажать на кнопку "Записать аудио" с иконкой микрофона и продиктовать текст, отмечается в сообщении компании. Повторное нажатие на кнопку микрофона останавливает запись, и пользователь видит свой отзыв уже в виде текста.
Сервис работает на основе технологии распознавания речи: система переводит голос в текст в реальном времени, сохраняя смысл и структуру сказанного, добавляется в сообщении.