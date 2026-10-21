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Wildberries добавил функцию голосового набора в отзывах - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Wildberries добавил функцию голосового набора в отзывах
Wildberries добавил функцию голосового набора в отзывах - 21.10.2026, ПРАЙМ
Wildberries добавил функцию голосового набора в отзывах
Wildberries добавил функцию голосового набора в отзывах - пользователи смогут оставлять комментарии о товаре голосом, а технология переведет его в текст,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:30+0300
2026-10-21T10:30+0300
технологии
бизнес
wildberries
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874458613.jpg?1792567843
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Wildberries добавил функцию голосового набора в отзывах - пользователи смогут оставлять комментарии о товаре голосом, а технология переведет его в текст, сообщил маркетплейс. "Теперь пользователи Wildberries (входит в Группу РВБ) могут быстро делиться впечатлениями о покупках, не набирая текст вручную. Маркетплейс добавил функцию голосового набора отзывов: достаточно записать аудио, и оно автоматически переведется в текст", - говорится в сообщении. Отмечается, что новая возможность упрощает создание отзыва и помогает покупателям оставить его буквально на ходу - например, сразу после распаковки заказа. Чтобы воспользоваться функцией, на экране добавления отзыва нужно нажать на кнопку "Записать аудио" с иконкой микрофона и продиктовать текст, отмечается в сообщении компании. Повторное нажатие на кнопку микрофона останавливает запись, и пользователь видит свой отзыв уже в виде текста. Сервис работает на основе технологии распознавания речи: система переводит голос в текст в реальном времени, сохраняя смысл и структуру сказанного, добавляется в сообщении.
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4.7
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
технологии, бизнес, wildberries
Технологии, Бизнес, Wildberries
10:30 21.10.2026
 
Wildberries добавил функцию голосового набора в отзывах

Wildberries добавил функцию голосового набора в отзывах

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Wildberries добавил функцию голосового набора в отзывах - пользователи смогут оставлять комментарии о товаре голосом, а технология переведет его в текст, сообщил маркетплейс.
"Теперь пользователи Wildberries (входит в Группу РВБ) могут быстро делиться впечатлениями о покупках, не набирая текст вручную. Маркетплейс добавил функцию голосового набора отзывов: достаточно записать аудио, и оно автоматически переведется в текст", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая возможность упрощает создание отзыва и помогает покупателям оставить его буквально на ходу - например, сразу после распаковки заказа.
Чтобы воспользоваться функцией, на экране добавления отзыва нужно нажать на кнопку "Записать аудио" с иконкой микрофона и продиктовать текст, отмечается в сообщении компании. Повторное нажатие на кнопку микрофона останавливает запись, и пользователь видит свой отзыв уже в виде текста.
Сервис работает на основе технологии распознавания речи: система переводит голос в текст в реальном времени, сохраняя смысл и структуру сказанного, добавляется в сообщении.
 
ТехнологииБизнесWildberries
 
 
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