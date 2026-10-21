Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ядров рассказал о финансировании госпрограммы по транспорту - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/yadrov-874474833.html
Ядров рассказал о финансировании госпрограммы по транспорту
Ядров рассказал о финансировании госпрограммы по транспорту - 21.10.2026, ПРАЙМ
Ядров рассказал о финансировании госпрограммы по транспорту
Объем финансирования госпрограммы по транспорту в 2027-2029 годы составляет более 5,6 триллиона рублей, важно его сохранить и продолжить проекты, сообщил в... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:16+0300
2026-10-21T15:17+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874474833.jpg?1792585043
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования госпрограммы по транспорту в 2027-2029 годы составляет более 5,6 триллиона рублей, важно его сохранить и продолжить проекты, сообщил в Госдуме глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на пост министра транспорта России. Госдума в среду рассматривает на пленарном заседании кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта. "На 2027-2029 годы по государственной программе "Развитие транспортной системы" предусмотрено более 5,6 триллиона рублей. Важно сохранить необходимый объем финансирования. Нужна его предсказуемость: чтобы не останавливались начатые стройки, выполнялись обязательства перед регионами и перевозчиками, а инвестиционные программы планировались на несколько лет вперед", - сказал Ядров во время выступления. Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства после решений, принятых по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Министра транспорта Андрея Никитина предложено назначить вице-премьером, а вместо него на должность главы Минтранса - руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума, Росавиация
15:16 21.10.2026 (обновлено: 15:17 21.10.2026)
 
Ядров рассказал о финансировании госпрограммы по транспорту

Глава Росавиации Ядров: на развитие транспортной системы выделят более 5,6 трлн рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования госпрограммы по транспорту в 2027-2029 годы составляет более 5,6 триллиона рублей, важно его сохранить и продолжить проекты, сообщил в Госдуме глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на пост министра транспорта России.
Госдума в среду рассматривает на пленарном заседании кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта.
"На 2027-2029 годы по государственной программе "Развитие транспортной системы" предусмотрено более 5,6 триллиона рублей. Важно сохранить необходимый объем финансирования. Нужна его предсказуемость: чтобы не останавливались начатые стройки, выполнялись обязательства перед регионами и перевозчиками, а инвестиционные программы планировались на несколько лет вперед", - сказал Ядров во время выступления.
Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства после решений, принятых по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Министра транспорта Андрея Никитина предложено назначить вице-премьером, а вместо него на должность главы Минтранса - руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.
 
БизнесРОССИЯМихаил МишустинВладимир ПутинГосдумаРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала