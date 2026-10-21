https://1prime.ru/20261021/yadrov-874474833.html
Ядров рассказал о финансировании госпрограммы по транспорту
Ядров рассказал о финансировании госпрограммы по транспорту - 21.10.2026, ПРАЙМ
Ядров рассказал о финансировании госпрограммы по транспорту
Объем финансирования госпрограммы по транспорту в 2027-2029 годы составляет более 5,6 триллиона рублей, важно его сохранить и продолжить проекты, сообщил в... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:16+0300
2026-10-21T15:16+0300
2026-10-21T15:17+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874474833.jpg?1792585043
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования госпрограммы по транспорту в 2027-2029 годы составляет более 5,6 триллиона рублей, важно его сохранить и продолжить проекты, сообщил в Госдуме глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на пост министра транспорта России. Госдума в среду рассматривает на пленарном заседании кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта. "На 2027-2029 годы по государственной программе "Развитие транспортной системы" предусмотрено более 5,6 триллиона рублей. Важно сохранить необходимый объем финансирования. Нужна его предсказуемость: чтобы не останавливались начатые стройки, выполнялись обязательства перед регионами и перевозчиками, а инвестиционные программы планировались на несколько лет вперед", - сказал Ядров во время выступления. Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства после решений, принятых по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Министра транспорта Андрея Никитина предложено назначить вице-премьером, а вместо него на должность главы Минтранса - руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума, Росавиация
Ядров рассказал о финансировании госпрограммы по транспорту
Глава Росавиации Ядров: на развитие транспортной системы выделят более 5,6 трлн рублей