https://1prime.ru/20261021/yadrov-874474833.html

Ядров рассказал о финансировании госпрограммы по транспорту

Ядров рассказал о финансировании госпрограммы по транспорту - 21.10.2026, ПРАЙМ

Ядров рассказал о финансировании госпрограммы по транспорту

Объем финансирования госпрограммы по транспорту в 2027-2029 годы составляет более 5,6 триллиона рублей, важно его сохранить и продолжить проекты, сообщил в... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:16+0300

2026-10-21T15:16+0300

2026-10-21T15:17+0300

бизнес

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума

росавиация

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874474833.jpg?1792585043

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования госпрограммы по транспорту в 2027-2029 годы составляет более 5,6 триллиона рублей, важно его сохранить и продолжить проекты, сообщил в Госдуме глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на пост министра транспорта России. Госдума в среду рассматривает на пленарном заседании кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта. "На 2027-2029 годы по государственной программе "Развитие транспортной системы" предусмотрено более 5,6 триллиона рублей. Важно сохранить необходимый объем финансирования. Нужна его предсказуемость: чтобы не останавливались начатые стройки, выполнялись обязательства перед регионами и перевозчиками, а инвестиционные программы планировались на несколько лет вперед", - сказал Ядров во время выступления. Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства после решений, принятых по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Министра транспорта Андрея Никитина предложено назначить вице-премьером, а вместо него на должность главы Минтранса - руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума, росавиация