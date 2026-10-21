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Ядров: Россия продолжит развитие Восточного полигона

Ядров: Россия продолжит развитие Восточного полигона - 21.10.2026, ПРАЙМ

Ядров: Россия продолжит развитие Восточного полигона

Россия продолжит развитие Восточного полигона и Трансарктического транспортного коридора, заявил кандидат на пост министра транспорта РФ Дмитрий Ядров. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:18+0300

2026-10-21T15:18+0300

2026-10-21T15:18+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия продолжит развитие Восточного полигона и Трансарктического транспортного коридора, заявил кандидат на пост министра транспорта РФ Дмитрий Ядров. "Будем и дальше расширять Восточный полигон… А также вместе с "Росатомом" - Трансарктического транспортного коридора, в том числе и Северного морского пути", - сказал Ядров, выступая на заседании Госдумы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры ряда новых вице-премьеров России и министра транспорта. В частности, нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. На пост министра транспорта выдвинута кандидатура нынешнего главы Росавиации Дмитрия Ядрова. Кандидаты в понедельник и вторник уже прошли встречи с фракциями Госдумы и профильными комитетами. В среду они выступят на пленарном заседании Госдумы и ответят на вопросы депутатов. Затем состоится голосование по предложенным кандидатурам. Финальной точкой в утверждении Никитина и Ядрова на новые должности должны стать указы президента России Владимира Путина. До этого они продолжают свою работу на прежних постах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума, росатом, росавиация