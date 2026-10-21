https://1prime.ru/20261021/yadrov-874475059.html
Ядров: Минтранс продолжит переориентацию грузопотоков на железной дороге
Ядров: Минтранс продолжит переориентацию грузопотоков на железной дороге - 21.10.2026, ПРАЙМ
Ядров: Минтранс продолжит переориентацию грузопотоков на железной дороге
Минтранс России продолжит работу по переориентации грузопотоков на железной дороге из-за изменений традиционных маршрутов и внешних ограничений, сообщил в... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:19+0300
2026-10-21T15:19+0300
2026-10-21T15:19+0300
бизнес
россия
госдума
росавиация
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минтранс России продолжит работу по переориентации грузопотоков на железной дороге из-за изменений традиционных маршрутов и внешних ограничений, сообщил в Госдуме глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на пост министра транспорта России. Госдума в среду рассматривает на пленарном заседании кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта. "Продолжим работу по переориентации грузопотоков в условиях изменения традиционных маршрутов и внешних ограничений", - сказал Ядров во время выступления на пленарном заседании.
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бизнес, россия, госдума, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Госдума, Росавиация
Ядров: Минтранс продолжит переориентацию грузопотоков на железной дороге
Ядров: Минтранс продолжит работу по переориентации грузопотоков на железной дороге