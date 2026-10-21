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Ядров: Минтранс продолжит переориентацию грузопотоков на железной дороге

Ядров: Минтранс продолжит переориентацию грузопотоков на железной дороге - 21.10.2026, ПРАЙМ

Ядров: Минтранс продолжит переориентацию грузопотоков на железной дороге

Минтранс России продолжит работу по переориентации грузопотоков на железной дороге из-за изменений традиционных маршрутов и внешних ограничений, сообщил в... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:19+0300

2026-10-21T15:19+0300

2026-10-21T15:19+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минтранс России продолжит работу по переориентации грузопотоков на железной дороге из-за изменений традиционных маршрутов и внешних ограничений, сообщил в Госдуме глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на пост министра транспорта России. Госдума в среду рассматривает на пленарном заседании кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта. "Продолжим работу по переориентации грузопотоков в условиях изменения традиционных маршрутов и внешних ограничений", - сказал Ядров во время выступления на пленарном заседании.

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бизнес, россия, госдума, росавиация