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Курс юаня на Мосбирже в начале торгов снижается до 12,34 рубля
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов снижается до 12,34 рубля - 21.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов снижается до 12,34 рубля
Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов среды снижается до 12,34 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T09:05+0300
2026-10-21T09:05+0300
2026-10-21T09:05+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов среды снижается до 12,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.02 мск снижался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,34 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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рынок, торги, юань, рубль, мосбиржа
Рынок, Торги, юань, рубль, Мосбиржа
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов снижается до 12,34 рубля
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов среды снижается на 1 копейку, до 12,34 рубля