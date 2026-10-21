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Захарова прокомментировала претензии журналистов к Мецаморской АЭС

Захарова прокомментировала претензии журналистов к Мецаморской АЭС - 21.10.2026, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала претензии журналистов к Мецаморской АЭС

Претензии некоторых журналистов, которые говорят о якобы опасности для региона дальнейшей эксплуатации Мецаморская АЭС в Армении вызывают недоумение, "Росатом"... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T13:30+0300

2026-10-21T13:30+0300

2026-10-21T13:30+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Претензии некоторых журналистов, которые говорят о якобы опасности для региона дальнейшей эксплуатации Мецаморская АЭС в Армении вызывают недоумение, "Росатом" ответственно подходит к выполнению своих обязательств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "С учетом того, что основным партнером Мецаморской АЭС является госкорпорация "Росатом", всегда ответственно подходящая к выполнению своих обязательств, претензии отдельных... журналистов, что, кроме недоумения, не вызывают ничего, кроме вопросов почем... пристраивали методички", - сказала Захарова, комментируя появившиеся в СМИ материала, которые ставят под сомнение безопасность АЭС. Она отметила, что такие публикации в СМИ являются чьим-то желанием нагадить российско-армянскому проекту в области атомной энергетики. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенных в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.

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россия, армения, мария захарова, росатом, мид рф, мид