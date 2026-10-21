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На месторождение в Магаданской области подали две заявки

На месторождение в Магаданской области подали две заявки - 21.10.2026, ПРАЙМ

На месторождение в Магаданской области подали две заявки

Две заявки поступили на участие в аукционе на месторождение Нетчен-Хая на междуречье Неригэ-Нетчен в Магаданской области с запасами рудного золота, их подали... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:22+0300

2026-10-21T17:22+0300

2026-10-21T17:22+0300

бизнес

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магаданская область

хабаровский край

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роснедра

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Две заявки поступили на участие в аукционе на месторождение Нетчен-Хая на междуречье Неригэ-Нетчен в Магаданской области с запасами рудного золота, их подали хабаровская компания "Сила Востока" и московское предприятие "Мир Проектов", следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Роснедра в сентябре выставили этот участок на торги с начальной ценой в 450 миллионов рублей. Аукцион был перенесен с 19 октября на 26 октября. Лицензия предоставляется на 25 лет. Площадь участка - 13,88 квадратного километра. "Аукцион на право пользования участком недр Нетчен-Хая... Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих участников: АО "Мир Проектов"... ООО "Сила Востока", - говорится в протоколе рассмотрения заявок. Согласно аукционной документации, прогнозные ресурсы участка по категории Р1 оценивается в 6,7 тонны, а по категории Р2 – 9,4 тонны. По данным ЕГРЮЛ, компания "Сила Востока" зарегистрирована в Хабаровском крае и владеет четырьмя лицензиями на геологоразведку в регионе. Основной деятельностью является производство драгоценных металлов. Учредителями компании значатся китайская "Алюмакс Трейдинг Лимитед" (50%) и гражданин КНР Ван Ляньмин (50%). Предприятие "Мир Проектов" зарегистрировано в Москве и занимается деятельностью холдинговых компаний.

магаданская область

хабаровский край

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бизнес, россия, магаданская область, хабаровский край, китай, роснедра