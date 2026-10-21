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Getty Images подало заявление о начале процедуры банкротства

Getty Images подало заявление о начале процедуры банкротства - 21.10.2026, ПРАЙМ

Getty Images подало заявление о начале процедуры банкротства

Американское фотоагентство Getty Images подало заявление о начале процедуры банкротства в рамках реорганизации и привлечения инвестиций, говорится в сообщении... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T10:21+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Американское фотоагентство Getty Images подало заявление о начале процедуры банкротства в рамках реорганизации и привлечения инвестиций, говорится в сообщении на сайте компании. "Компания инициировала процедуру получения официального одобрения предварительно подготовленного плана реорганизации. Для наиболее эффективной реализации этого плана компания добровольно запустила процесс в соответствии с главой 11 (глава Своде законов США о банкротстве – ред.) в отношении ряда своих американских подразделений", - сказано там. План предусматривает вложения в капитал на сумму до 533 миллионов долларов со стороны семьи Гетти и инвестфонда Koch Equity Development. Кроме того, часть держателей облигаций согласилась списать 270 миллионов долларов долга. Агентство заверило, что в ходе реструктуризации продолжит работу в обычном режиме. По информации журнала Hollywood Reporter, агентство пошло на этот шаг после провалившегося слияния с конкурирующей Shutterstock на сумму 3,7 миллиарда долларов. В конце июня Getty Images отказалось от сделки из-за препятствий со стороны британских регуляторов. Getty Images - одно из крупнейших в мире фотоагентств, основанное в 1995 году. Компания занимается созданием и продажей прав на использование фотографий, видеоматериалов и других визуальных материалов. Getty Images освещает крупнейшие политические, спортивные и культурные события, а также предоставляет изображения и видео СМИ, рекламным агентствам и другим клиентам по всему миру.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, сша, shutterstock