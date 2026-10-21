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Getty Images подало заявление о начале процедуры банкротства - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Getty Images подало заявление о начале процедуры банкротства
Getty Images подало заявление о начале процедуры банкротства - 21.10.2026, ПРАЙМ
Getty Images подало заявление о начале процедуры банкротства
Американское фотоагентство Getty Images подало заявление о начале процедуры банкротства в рамках реорганизации и привлечения инвестиций, говорится в сообщении... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:21+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Американское фотоагентство Getty Images подало заявление о начале процедуры банкротства в рамках реорганизации и привлечения инвестиций, говорится в сообщении на сайте компании. "Компания инициировала процедуру получения официального одобрения предварительно подготовленного плана реорганизации. Для наиболее эффективной реализации этого плана компания добровольно запустила процесс в соответствии с главой 11 (глава Своде законов США о банкротстве – ред.) в отношении ряда своих американских подразделений", - сказано там. План предусматривает вложения в капитал на сумму до 533 миллионов долларов со стороны семьи Гетти и инвестфонда Koch Equity Development. Кроме того, часть держателей облигаций согласилась списать 270 миллионов долларов долга. Агентство заверило, что в ходе реструктуризации продолжит работу в обычном режиме. По информации журнала Hollywood Reporter, агентство пошло на этот шаг после провалившегося слияния с конкурирующей Shutterstock на сумму 3,7 миллиарда долларов. В конце июня Getty Images отказалось от сделки из-за препятствий со стороны британских регуляторов. Getty Images - одно из крупнейших в мире фотоагентств, основанное в 1995 году. Компания занимается созданием и продажей прав на использование фотографий, видеоматериалов и других визуальных материалов. Getty Images освещает крупнейшие политические, спортивные и культурные события, а также предоставляет изображения и видео СМИ, рекламным агентствам и другим клиентам по всему миру.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
бизнес, технологии, сша, shutterstock
Бизнес, Технологии, США, Shutterstock
10:21 21.10.2026 (обновлено: 10:23 21.10.2026)
 
Getty Images подало заявление о начале процедуры банкротства

Американское фотоагентство Getty Images подало заявление о банкротстве

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Американское фотоагентство Getty Images подало заявление о начале процедуры банкротства в рамках реорганизации и привлечения инвестиций, говорится в сообщении на сайте компании.
"Компания инициировала процедуру получения официального одобрения предварительно подготовленного плана реорганизации. Для наиболее эффективной реализации этого плана компания добровольно запустила процесс в соответствии с главой 11 (глава Своде законов США о банкротстве – ред.) в отношении ряда своих американских подразделений", - сказано там.
План предусматривает вложения в капитал на сумму до 533 миллионов долларов со стороны семьи Гетти и инвестфонда Koch Equity Development. Кроме того, часть держателей облигаций согласилась списать 270 миллионов долларов долга.
Агентство заверило, что в ходе реструктуризации продолжит работу в обычном режиме.
По информации журнала Hollywood Reporter, агентство пошло на этот шаг после провалившегося слияния с конкурирующей Shutterstock на сумму 3,7 миллиарда долларов. В конце июня Getty Images отказалось от сделки из-за препятствий со стороны британских регуляторов.
Getty Images - одно из крупнейших в мире фотоагентств, основанное в 1995 году. Компания занимается созданием и продажей прав на использование фотографий, видеоматериалов и других визуальных материалов. Getty Images освещает крупнейшие политические, спортивные и культурные события, а также предоставляет изображения и видео СМИ, рекламным агентствам и другим клиентам по всему миру.
 
БизнесТехнологииСШАShutterstock
 
 
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