https://1prime.ru/20261021/zapad-874461485.html

Le JDD: антропологический перелом разрушил основы Запада

Le JDD: антропологический перелом разрушил основы Запада - 21.10.2026, ПРАЙМ

Le JDD: антропологический перелом разрушил основы Запада

Западные общества переживают антропологический перелом: на смену ментальности долга, иерархии и чувства вины пришла текучая и горизонтальная ментальность... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T11:55+0300

2026-10-21T11:55+0300

2026-10-21T11:55+0300

общество

сша

франция

мировая экономика

калифорния

https://img.cdn1prime.ru/img/77167/07/771670777_0:114:1500:958_1920x0_80_0_0_47189e44f2b44ac30f6dd000c3eb6387.jpg

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Западные общества переживают антропологический перелом: на смену ментальности долга, иерархии и чувства вины пришла текучая и горизонтальная ментальность автономии, удовольствия и отсутствия границ. Об этом авторы книги Homo occidentalis — политолог Жером Фурке и психоаналитик Рубен Рабинович — рассказали в интервью Le Journal du Dimanche, пишет ИноСМИ."Старая ментальность строилась вокруг ценностей долга, иерархии, вертикали, чувства вины, готовности к самопожертвованию и подавления "я" во имя "мы". Мы перешли к новой ментальности… На смену невротику пришел человек депрессивный. Пустота, одиночество, нестабильность, массовый нарциссизм и зависимое поведение вытеснили скованность, ригидность и внутренний конфликт между желанием и запретом", — заявил Рабинович.По словам Фурке, точно датировать перелом невозможно, но его первые признаки заметны в конце 1950-х годов в США, когда имена голливудских звезд обошли по частоте имя Мэри. С тех пор христианская матрица западных обществ неуклонно распадается: во Франции на кремацию в 2023 году приходилось уже 43% похорон против 1% в 1980-м, а традиционные браки составили лишь 54% гетеросексуальных союзов.Под вопросом оказалось и само понятие авторитета: шесть руководителей из десяти признаются, что скорее промолчат, чем сделают замечание подчиненным. "От отца-деспота — к отцу-"лузеру"", — резюмируют авторы, отмечая, что на смену неврозу навязчивых состояний пришли депрессивные и нарциссические расстройства, а среди молодых американцев доля воздерживающихся от секса выросла с 8% в 2008 году до 23% в 2018-м. При этом Фурке уверен: следующая антропологическая революция снова придет из Калифорнии, а искусственный интеллект способен ускорить трансформацию западного человека.

сша

франция

калифорния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, франция, мировая экономика, калифорния