Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Le JDD: антропологический перелом разрушил основы Запада - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/zapad-874461485.html
Le JDD: антропологический перелом разрушил основы Запада
Le JDD: антропологический перелом разрушил основы Запада - 21.10.2026, ПРАЙМ
Le JDD: антропологический перелом разрушил основы Запада
Западные общества переживают антропологический перелом: на смену ментальности долга, иерархии и чувства вины пришла текучая и горизонтальная ментальность... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T11:55+0300
2026-10-21T11:55+0300
общество
сша
франция
мировая экономика
калифорния
https://img.cdn1prime.ru/img/77167/07/771670777_0:114:1500:958_1920x0_80_0_0_47189e44f2b44ac30f6dd000c3eb6387.jpg
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Западные общества переживают антропологический перелом: на смену ментальности долга, иерархии и чувства вины пришла текучая и горизонтальная ментальность автономии, удовольствия и отсутствия границ. Об этом авторы книги Homo occidentalis — политолог Жером Фурке и психоаналитик Рубен Рабинович — рассказали в интервью Le Journal du Dimanche, пишет ИноСМИ."Старая ментальность строилась вокруг ценностей долга, иерархии, вертикали, чувства вины, готовности к самопожертвованию и подавления "я" во имя "мы". Мы перешли к новой ментальности… На смену невротику пришел человек депрессивный. Пустота, одиночество, нестабильность, массовый нарциссизм и зависимое поведение вытеснили скованность, ригидность и внутренний конфликт между желанием и запретом", — заявил Рабинович.По словам Фурке, точно датировать перелом невозможно, но его первые признаки заметны в конце 1950-х годов в США, когда имена голливудских звезд обошли по частоте имя Мэри. С тех пор христианская матрица западных обществ неуклонно распадается: во Франции на кремацию в 2023 году приходилось уже 43% похорон против 1% в 1980-м, а традиционные браки составили лишь 54% гетеросексуальных союзов.Под вопросом оказалось и само понятие авторитета: шесть руководителей из десяти признаются, что скорее промолчат, чем сделают замечание подчиненным. "От отца-деспота — к отцу-"лузеру"", — резюмируют авторы, отмечая, что на смену неврозу навязчивых состояний пришли депрессивные и нарциссические расстройства, а среди молодых американцев доля воздерживающихся от секса выросла с 8% в 2008 году до 23% в 2018-м. При этом Фурке уверен: следующая антропологическая революция снова придет из Калифорнии, а искусственный интеллект способен ускорить трансформацию западного человека.
сша
франция
калифорния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/77167/07/771670777_89:0:1417:996_1920x0_80_0_0_296a4a41c0a7c9bc1c2776deb39513e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, франция, мировая экономика, калифорния
Общество , США, ФРАНЦИЯ, Мировая экономика, Калифорния
11:55 21.10.2026
 
Le JDD: антропологический перелом разрушил основы Запада

Le JDD: западная молодежь теряет преемственность, авторитет и желание иметь детей

© РИА Новости . Виктор Онучко | Перейти в медиабанкМагазин "Галери Лафайет" в Париже
Магазин Галери Лафайет в Париже - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Виктор Онучко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Западные общества переживают антропологический перелом: на смену ментальности долга, иерархии и чувства вины пришла текучая и горизонтальная ментальность автономии, удовольствия и отсутствия границ. Об этом авторы книги Homo occidentalis — политолог Жером Фурке и психоаналитик Рубен Рабинович — рассказали в интервью Le Journal du Dimanche, пишет ИноСМИ.
"Старая ментальность строилась вокруг ценностей долга, иерархии, вертикали, чувства вины, готовности к самопожертвованию и подавления "я" во имя "мы". Мы перешли к новой ментальности… На смену невротику пришел человек депрессивный. Пустота, одиночество, нестабильность, массовый нарциссизм и зависимое поведение вытеснили скованность, ригидность и внутренний конфликт между желанием и запретом", — заявил Рабинович.
По словам Фурке, точно датировать перелом невозможно, но его первые признаки заметны в конце 1950-х годов в США, когда имена голливудских звезд обошли по частоте имя Мэри. С тех пор христианская матрица западных обществ неуклонно распадается: во Франции на кремацию в 2023 году приходилось уже 43% похорон против 1% в 1980-м, а традиционные браки составили лишь 54% гетеросексуальных союзов.
Под вопросом оказалось и само понятие авторитета: шесть руководителей из десяти признаются, что скорее промолчат, чем сделают замечание подчиненным. "От отца-деспота — к отцу-"лузеру"", — резюмируют авторы, отмечая, что на смену неврозу навязчивых состояний пришли депрессивные и нарциссические расстройства, а среди молодых американцев доля воздерживающихся от секса выросла с 8% в 2008 году до 23% в 2018-м. При этом Фурке уверен: следующая антропологическая революция снова придет из Калифорнии, а искусственный интеллект способен ускорить трансформацию западного человека.
 
ОбществоСШАФРАНЦИЯМировая экономикаКалифорния
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала