Le JDD: антропологический перелом разрушил основы Запада
Le JDD: западная молодежь теряет преемственность, авторитет и желание иметь детей
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Западные общества переживают антропологический перелом: на смену ментальности долга, иерархии и чувства вины пришла текучая и горизонтальная ментальность автономии, удовольствия и отсутствия границ. Об этом авторы книги Homo occidentalis — политолог Жером Фурке и психоаналитик Рубен Рабинович — рассказали в интервью Le Journal du Dimanche, пишет ИноСМИ.
"Старая ментальность строилась вокруг ценностей долга, иерархии, вертикали, чувства вины, готовности к самопожертвованию и подавления "я" во имя "мы". Мы перешли к новой ментальности… На смену невротику пришел человек депрессивный. Пустота, одиночество, нестабильность, массовый нарциссизм и зависимое поведение вытеснили скованность, ригидность и внутренний конфликт между желанием и запретом", — заявил Рабинович.
По словам Фурке, точно датировать перелом невозможно, но его первые признаки заметны в конце 1950-х годов в США, когда имена голливудских звезд обошли по частоте имя Мэри. С тех пор христианская матрица западных обществ неуклонно распадается: во Франции на кремацию в 2023 году приходилось уже 43% похорон против 1% в 1980-м, а традиционные браки составили лишь 54% гетеросексуальных союзов.
Под вопросом оказалось и само понятие авторитета: шесть руководителей из десяти признаются, что скорее промолчат, чем сделают замечание подчиненным. "От отца-деспота — к отцу-"лузеру"", — резюмируют авторы, отмечая, что на смену неврозу навязчивых состояний пришли депрессивные и нарциссические расстройства, а среди молодых американцев доля воздерживающихся от секса выросла с 8% в 2008 году до 23% в 2018-м. При этом Фурке уверен: следующая антропологическая революция снова придет из Калифорнии, а искусственный интеллект способен ускорить трансформацию западного человека.