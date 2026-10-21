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Зеленский заявил, что Украине не хватает 3,5 миллиарда евро

Зеленский заявил, что Украине не хватает 3,5 миллиарда евро - 21.10.2026, ПРАЙМ

Зеленский заявил, что Украине не хватает 3,5 миллиарда евро

Украине все еще не хватает 3,5 миллиарда евро для покрытия финансовых нужд до конца этого года, заявил Владимир Зеленский. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T23:04+0300

2026-10-21T23:04+0300

2026-10-21T23:04+0300

финансы

мировая экономика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Украине все еще не хватает 3,5 миллиарда евро для покрытия финансовых нужд до конца этого года, заявил Владимир Зеленский. "Для нас важно закрыть все дефицитные вопросы этого года... у нас остался дефицит в 3,5 миллиарда евро, то есть 4,1 миллиарда долларов", - заявил Зеленский. Фрагмент его заявления опубликовал украинский портал "Новости.Live". Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил 10 сентября, что в стране могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий 28 сентября заявил, что Киев вновь пересмотрел траты из госбюджета и отказался от части расходов на фоне острой нехватки денежных средств. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

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финансы, мировая экономика, украина, владимир зеленский