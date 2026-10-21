До 2500 всего один процент

МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Индекс Московской биржи планомерно растет: вчера выше 2470 пунктов, а сегодня утром — уже за 2480 пунктов. Идет монотонный подъем по тренду к сопротивлению на круглых 2500 пунктов — наши среднесрочные технические оценки подтвердились, и до психологической преграды теперь менее процента. Фактор силы рынка акций — развитие переговорного процесса по урегулированию конфликта, и сегодня в Россию пребывают спецпосланники Трампа.Лучше рынка во вторник — акции ритейлера ИКС 5 (+2,5%). Курс растет на максимумы июля, когда были выплачены высокие дивиденды. Котировка уже выше 2250 рублей. Бумаги входят в отраслевой портфель самых перспективных инструментов на 2026 год на фоне стабильной дивидендной политики корпорации.Слабее рынка — акции производителя удобрений "ФосАгро" (-3,3%). Падение курса ниже 5600 рублей связано скорее со спекулятивной фиксацией после продолжительного роста. Тем более что сегодня корпорация объявит результаты деятельности за 9 месяцев 2026 года, и перед этим трейдеры решили сократить торговые риски. Дивидендный фактор там пока на паузе.Рубль еще укрепился, а курсы иностранных валют достигают минимумов осени — доллар ниже 83 рублей, евро по 93 рубля, юань под 12,35 рубля. Геополитика и монетарная политика играют на стороне национальной валюты — позитивные сигналы с внешнего контура и высокая вероятность паузы по ставке априори за рубль. Тем не менее есть фактор Министерства финансов — покупки валюты на рынке в 6 раз больше, чем в сентябре, да и технически курсы упали на поддержки — может быть стабилизация и скорый отскок.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Индекс Московской биржи планомерно растет: вчера выше 2470 пунктов, а сегодня утром — уже за 2480 пунктов. Идет монотонный подъем по тренду к сопротивлению на круглых 2500 пунктов — наши среднесрочные технические оценки подтвердились, и до психологической преграды теперь менее процента. Фактор силы рынка акций — развитие переговорного процесса по урегулированию конфликта, и сегодня в Россию пребывают спецпосланники Трампа.
Лучше рынка во вторник — акции ритейлера ИКС 5 (+2,5%). Курс растет на максимумы июля, когда были выплачены высокие дивиденды. Котировка уже выше 2250 рублей. Бумаги входят в отраслевой портфель самых перспективных инструментов на 2026 год на фоне стабильной дивидендной политики корпорации.
Слабее рынка — акции производителя удобрений "ФосАгро" (-3,3%). Падение курса ниже 5600 рублей связано скорее со спекулятивной фиксацией после продолжительного роста. Тем более что сегодня корпорация объявит результаты деятельности за 9 месяцев 2026 года, и перед этим трейдеры решили сократить торговые риски. Дивидендный фактор там пока на паузе.
Рубль еще укрепился, а курсы иностранных валют достигают минимумов осени — доллар ниже 83 рублей, евро по 93 рубля, юань под 12,35 рубля. Геополитика и монетарная политика играют на стороне национальной валюты — позитивные сигналы с внешнего контура и высокая вероятность паузы по ставке априори за рубль. Тем не менее есть фактор Министерства финансов — покупки валюты на рынке в 6 раз больше, чем в сентябре, да и технически курсы упали на поддержки — может быть стабилизация и скорый отскок.
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