Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
До 2500 всего один процент - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20261021/zeltser-874456563.html
До 2500 всего один процент
До 2500 всего один процент - 21.10.2026, ПРАЙМ
До 2500 всего один процент
Индекс Московской биржи планомерно растет: вчера выше 2470 пунктов, а сегодня утром — уже за 2480 пунктов. Идет монотонный подъем по тренду к сопротивлению на... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:20+0300
2026-10-21T10:20+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
мосбиржа
минфин
михаил зельцер
"бкс мир инвестиций"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874456563.jpg?1792567206
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Индекс Московской биржи планомерно растет: вчера выше 2470 пунктов, а сегодня утром — уже за 2480 пунктов. Идет монотонный подъем по тренду к сопротивлению на круглых 2500 пунктов — наши среднесрочные технические оценки подтвердились, и до психологической преграды теперь менее процента. Фактор силы рынка акций — развитие переговорного процесса по урегулированию конфликта, и сегодня в Россию пребывают спецпосланники Трампа.Лучше рынка во вторник — акции ритейлера ИКС 5 (+2,5%). Курс растет на максимумы июля, когда были выплачены высокие дивиденды. Котировка уже выше 2250 рублей. Бумаги входят в отраслевой портфель самых перспективных инструментов на 2026 год на фоне стабильной дивидендной политики корпорации.Слабее рынка — акции производителя удобрений "ФосАгро" (-3,3%). Падение курса ниже 5600 рублей связано скорее со спекулятивной фиксацией после продолжительного роста. Тем более что сегодня корпорация объявит результаты деятельности за 9 месяцев 2026 года, и перед этим трейдеры решили сократить торговые риски. Дивидендный фактор там пока на паузе.Рубль еще укрепился, а курсы иностранных валют достигают минимумов осени — доллар ниже 83 рублей, евро по 93 рубля, юань под 12,35 рубля. Геополитика и монетарная политика играют на стороне национальной валюты — позитивные сигналы с внешнего контура и высокая вероятность паузы по ставке априори за рубль. Тем не менее есть фактор Министерства финансов — покупки валюты на рынке в 6 раз больше, чем в сентябре, да и технически курсы упали на поддержки — может быть стабилизация и скорый отскок.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Михаил Зельцер
https://img.cdn1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://img.cdn1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, мосбиржа, минфин, михаил зельцер, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Мосбиржа, Минфин, Михаил Зельцер, "БКС Мир инвестиций"
10:20 21.10.2026
 
До 2500 всего один процент

Эксперт Зельцер: индекс Мосбиржи подходит к психологической отметке 2500 пунктов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Индекс Московской биржи планомерно растет: вчера выше 2470 пунктов, а сегодня утром — уже за 2480 пунктов. Идет монотонный подъем по тренду к сопротивлению на круглых 2500 пунктов — наши среднесрочные технические оценки подтвердились, и до психологической преграды теперь менее процента. Фактор силы рынка акций — развитие переговорного процесса по урегулированию конфликта, и сегодня в Россию пребывают спецпосланники Трампа.
Лучше рынка во вторник — акции ритейлера ИКС 5 (+2,5%). Курс растет на максимумы июля, когда были выплачены высокие дивиденды. Котировка уже выше 2250 рублей. Бумаги входят в отраслевой портфель самых перспективных инструментов на 2026 год на фоне стабильной дивидендной политики корпорации.
Слабее рынка — акции производителя удобрений "ФосАгро" (-3,3%). Падение курса ниже 5600 рублей связано скорее со спекулятивной фиксацией после продолжительного роста. Тем более что сегодня корпорация объявит результаты деятельности за 9 месяцев 2026 года, и перед этим трейдеры решили сократить торговые риски. Дивидендный фактор там пока на паузе.
Рубль еще укрепился, а курсы иностранных валют достигают минимумов осени — доллар ниже 83 рублей, евро по 93 рубля, юань под 12,35 рубля. Геополитика и монетарная политика играют на стороне национальной валюты — позитивные сигналы с внешнего контура и высокая вероятность паузы по ставке априори за рубль. Тем не менее есть фактор Министерства финансов — покупки валюты на рынке в 6 раз больше, чем в сентябре, да и технически курсы упали на поддержки — может быть стабилизация и скорый отскок.

Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ЭкономикаМнения аналитиковРынокМосбиржаМинфинМихаил Зельцер"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала