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Наибольший рост спроса к аренде жилья зафиксировали в Рязани, пишут СМИ

Наибольший рост спроса к аренде жилья зафиксировали в Рязани, пишут СМИ - 21.10.2026, ПРАЙМ

Наибольший рост спроса к аренде жилья зафиксировали в Рязани, пишут СМИ

Наибольший рост спроса к аренде жилья зафиксирован в Рязани, он вырос на 27% по сравнению с июнем, сообщает "Ведомости. Город" со ссылкой на пресс-службу "Авито | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T20:22+0300

2026-10-21T20:22+0300

2026-10-21T20:22+0300

недвижимость

россия

рязань

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Наибольший рост спроса к аренде жилья зафиксирован в Рязани, он вырос на 27% по сравнению с июнем, сообщает "Ведомости. Город" со ссылкой на пресс-службу "Авито Недвижимости". "В сентябре 2026 года интерес к долгосрочной аренде жилья сильнее всего вырос по сравнению с июнем в Рязани – на 27%. Далее следуют Уфа (плюс 20%), Липецк и Волгоград (по плюс 16%), Казань и Томск (по плюс 15%)... В среднем по России активность пользователей увеличилась на 13% и практически сравнялась с июльским уровнем", - говорится в публикации "Ведомости. Город". Уточняется, что в первую десятку также попали Ульяновск (плюс 14%), Киров (плюс 13%), Нижний Новгород (плюс 13%) и Астрахань (плюс 12%). Кроме того, наибольший прирост интереса по России пришелся на небольшие квартиры. Отмечается, что объявления о сдаче студий пользователи просматривали на 19% чаще, чем в июне, однокомнатных квартир – на 15%, двухкомнатных – на 13%, трехкомнатных – на 9%. "Авито Недвижимость" связывает увеличение активности с началом учебного и делового сезона, а также с переездом студентов и специалистов в крупные города. Добавляется, что самые низкие средние ставки среди исследуемых городов зафиксированы в Пензе (19,9 тысячи рублей в месяц), в Воронеже и Липецке квартиру можно снять в среднем за 23,6 тысячи рублей, а в Ульяновске – за 23,8 тысячи руб.

рязань

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недвижимость, россия, рязань