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Жуков назвал Силуанова одним из виднейших финансистов в мире - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Жуков назвал Силуанова одним из виднейших финансистов в мире
Жуков назвал Силуанова одним из виднейших финансистов в мире - 21.10.2026, ПРАЙМ
Жуков назвал Силуанова одним из виднейших финансистов в мире
Министр финансов России Антон Силуанов, чья кандидатура была предложена на пост вице-премьера - министра финансов, является одним из виднейших финансистов в... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:23+0300
2026-10-21T12:23+0300
финансы
банки
антон силуанов
михаил мишустин
владимир путин
госдума
единая россия
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов, чья кандидатура была предложена на пост вице-премьера - министра финансов, является одним из виднейших финансистов в мире, заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков. "Мы на протяжении многих лет взаимодействуем тесно с Антоном Германовичем. Я должен сказать, что это, наверное, один из самых квалифицированных, высокопрофессиональных министров в нашем правительстве. Да я думаю, что это один из виднейших финансистов в мире", - сказал Жуков журналистам. По его словам, выдвижение Силуанова на пост вице-премьера с одновременным сохранением должности министра финансов подчеркивает важность грамотной, сбалансированной финансовой и бюджетной политики. "Единая Россия", безусловно, будет поддерживать Антона Германовича", - добавил вице-спикер. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник после встречи с президентом Владимиром Путиным направил в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин поддержал предложения Мишустина, а все вице-премьеры продолжат работу до выхода соответствующих указов. Силуанов занимает пост министра финансов с 2011 года, а с 2018 по 2020 год был первым вице-премьером - министром финансов.
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финансы, банки, антон силуанов, михаил мишустин, владимир путин, госдума, единая россия
Финансы, Банки, Антон Силуанов, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума, Единая Россия
12:23 21.10.2026
 
Жуков назвал Силуанова одним из виднейших финансистов в мире

Вице-спикер Госдумы Жуков назвал Силуанова одним из виднейших финансистов в мире

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов, чья кандидатура была предложена на пост вице-премьера - министра финансов, является одним из виднейших финансистов в мире, заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Мы на протяжении многих лет взаимодействуем тесно с Антоном Германовичем. Я должен сказать, что это, наверное, один из самых квалифицированных, высокопрофессиональных министров в нашем правительстве. Да я думаю, что это один из виднейших финансистов в мире", - сказал Жуков журналистам.
По его словам, выдвижение Силуанова на пост вице-премьера с одновременным сохранением должности министра финансов подчеркивает важность грамотной, сбалансированной финансовой и бюджетной политики. "Единая Россия", безусловно, будет поддерживать Антона Германовича", - добавил вице-спикер.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник после встречи с президентом Владимиром Путиным направил в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин поддержал предложения Мишустина, а все вице-премьеры продолжат работу до выхода соответствующих указов.
Силуанов занимает пост министра финансов с 2011 года, а с 2018 по 2020 год был первым вице-премьером - министром финансов.
 
ФинансыБанкиАнтон СилуановМихаил МишустинВладимир ПутинГосдумаЕдиная Россия
 
 
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