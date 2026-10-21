https://1prime.ru/20261021/zhukov-874464057.html
Жуков назвал Силуанова одним из виднейших финансистов в мире
Жуков назвал Силуанова одним из виднейших финансистов в мире - 21.10.2026, ПРАЙМ
Жуков назвал Силуанова одним из виднейших финансистов в мире
Министр финансов России Антон Силуанов, чья кандидатура была предложена на пост вице-премьера - министра финансов, является одним из виднейших финансистов в... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:23+0300
2026-10-21T12:23+0300
2026-10-21T12:23+0300
финансы
банки
антон силуанов
михаил мишустин
владимир путин
госдума
единая россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874464057.jpg?1792574589
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов, чья кандидатура была предложена на пост вице-премьера - министра финансов, является одним из виднейших финансистов в мире, заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Мы на протяжении многих лет взаимодействуем тесно с Антоном Германовичем. Я должен сказать, что это, наверное, один из самых квалифицированных, высокопрофессиональных министров в нашем правительстве. Да я думаю, что это один из виднейших финансистов в мире", - сказал Жуков журналистам.
По его словам, выдвижение Силуанова на пост вице-премьера с одновременным сохранением должности министра финансов подчеркивает важность грамотной, сбалансированной финансовой и бюджетной политики. "Единая Россия", безусловно, будет поддерживать Антона Германовича", - добавил вице-спикер.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник после встречи с президентом Владимиром Путиным направил в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин поддержал предложения Мишустина, а все вице-премьеры продолжат работу до выхода соответствующих указов.
Силуанов занимает пост министра финансов с 2011 года, а с 2018 по 2020 год был первым вице-премьером - министром финансов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, антон силуанов, михаил мишустин, владимир путин, госдума, единая россия
Финансы, Банки, Антон Силуанов, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума, Единая Россия
Жуков назвал Силуанова одним из виднейших финансистов в мире
Вице-спикер Госдумы Жуков назвал Силуанова одним из виднейших финансистов в мире
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов, чья кандидатура была предложена на пост вице-премьера - министра финансов, является одним из виднейших финансистов в мире, заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Мы на протяжении многих лет взаимодействуем тесно с Антоном Германовичем. Я должен сказать, что это, наверное, один из самых квалифицированных, высокопрофессиональных министров в нашем правительстве. Да я думаю, что это один из виднейших финансистов в мире", - сказал Жуков журналистам.
По его словам, выдвижение Силуанова на пост вице-премьера с одновременным сохранением должности министра финансов подчеркивает важность грамотной, сбалансированной финансовой и бюджетной политики. "Единая Россия", безусловно, будет поддерживать Антона Германовича", - добавил вице-спикер.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник после встречи с президентом Владимиром Путиным направил в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин поддержал предложения Мишустина, а все вице-премьеры продолжат работу до выхода соответствующих указов.
Силуанов занимает пост министра финансов с 2011 года, а с 2018 по 2020 год был первым вице-премьером - министром финансов.