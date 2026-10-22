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АБР выделил Таджикистану $20,5 млн на модернизацию системы соцстрахования
АБР выделил Таджикистану $20,5 млн на модернизацию системы соцстрахования - 22.10.2026, ПРАЙМ
АБР выделил Таджикистану $20,5 млн на модернизацию системы соцстрахования
Азиатский банк развития (АБР) выделяет Таджикистану 20,5 миллионов долларов на модернизацию системы социального страхования, сообщает пресс-служба АБР. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T09:45+0300
2026-10-22T09:45+0300
2026-10-22T09:45+0300
финансы
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ДУШАНБЕ, 22 окт – ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) выделяет Таджикистану 20,5 миллионов долларов на модернизацию системы социального страхования, сообщает пресс-служба АБР.
Отмечается, что 19,5 миллионов будут предоставлены в виде гранта, а еще 1 миллион выделит Фонд высоких технологий.
"Проект модернизации и цифровизации системы социального страхования предусматривает финансирование в размере 20,5 миллионов долларов США. Проект поможет расширить пенсионное обеспечение в Таджикистане, модернизировать систему предоставления пенсионных и других социальных выплат, а также сделать социальные услуги более быстрыми, безопасными и доступными", - говорится в сообщении АБР в соцсетях.
Ранее в октябре АБР опубликовал новый доклад "Экономическая трансформация для устойчивого и инклюзивного роста в Таджикистане", в котором рекомендует рассмотреть возможность повышения пенсионного возраста для снижения демографической нагрузки на экономику страны.
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финансы, банки, таджикистан, сша, абр
Финансы, Банки, ТАДЖИКИСТАН, США, АБР
АБР выделил Таджикистану $20,5 млн на модернизацию системы соцстрахования
АБР выделяет Таджикистану 20,5 миллиона долларов на модернизацию системы соцстрахования
ДУШАНБЕ, 22 окт – ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) выделяет Таджикистану 20,5 миллионов долларов на модернизацию системы социального страхования, сообщает пресс-служба АБР.
Отмечается, что 19,5 миллионов будут предоставлены в виде гранта, а еще 1 миллион выделит Фонд высоких технологий.
"Проект модернизации и цифровизации системы социального страхования предусматривает финансирование в размере 20,5 миллионов долларов США. Проект поможет расширить пенсионное обеспечение в Таджикистане, модернизировать систему предоставления пенсионных и других социальных выплат, а также сделать социальные услуги более быстрыми, безопасными и доступными", - говорится в сообщении АБР в соцсетях.
Ранее в октябре АБР опубликовал новый доклад "Экономическая трансформация для устойчивого и инклюзивного роста в Таджикистане", в котором рекомендует рассмотреть возможность повышения пенсионного возраста для снижения демографической нагрузки на экономику страны.