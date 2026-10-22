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АБР выделит Таджикистану $43,7 миллиона на укрепление здравоохранения - 22.10.2026, ПРАЙМ
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АБР выделит Таджикистану $43,7 миллиона на укрепление здравоохранения
АБР выделит Таджикистану $43,7 миллиона на укрепление здравоохранения - 22.10.2026, ПРАЙМ
АБР выделит Таджикистану $43,7 миллиона на укрепление здравоохранения
Азиатский банк развития (АБР) выделит Таджикистану 43,7 миллиона долларов на укрепление безопасности здравоохранения и развитие первичной медико-санитарной... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T10:37+0300
2026-10-22T10:37+0300
финансы
мировая экономика
таджикистан
азия
абр
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ДУШАНБЕ, 22 окт – ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) выделит Таджикистану 43,7 миллиона долларов на укрепление безопасности здравоохранения и развитие первичной медико-санитарной помощи, сообщает пресс-служба АБР. "Азиатский банк развития и правительство Республики Таджикистан подписали проект по укреплению безопасности здравоохранения. Проект по обеспечению региональной безопасности здравоохранения и развитию первичной медико-санитарной помощи предусматривает финансирование в размере 43,7 миллиона долларов США", — говорится в сообщении АБР в соцсетях. В эту сумму входит грант Азиатского фонда развития в размере 28 миллионов долларов, грантовое софинансирование Пандемического фонда в размере 10,7 миллиона, грант Японского фонда устойчивой и процветающей Азии и Тихоокеанского региона в размере 3 миллионов и грант Зеленого климатического фонда - на 2 миллиона долларов. Отмечается, что соглашение направлено на укрепление системы здравоохранения Таджикистана, в том числе на повышение эффективности предупреждения, выявления и реагирования на угрозы здоровью населения. В августе АБР одобрил грантовое соглашение на 30 миллионов долларов для улучшения охраны здоровья матерей и детей в Таджикистане.
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финансы, мировая экономика, таджикистан, азия, абр
Финансы, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, АЗИЯ, АБР
10:37 22.10.2026
 
АБР выделит Таджикистану $43,7 миллиона на укрепление здравоохранения

АБР выделит Таджикистану 43,7 миллиона долларов на укрепление безопасности здравоохранения

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ДУШАНБЕ, 22 окт – ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) выделит Таджикистану 43,7 миллиона долларов на укрепление безопасности здравоохранения и развитие первичной медико-санитарной помощи, сообщает пресс-служба АБР.
"Азиатский банк развития и правительство Республики Таджикистан подписали проект по укреплению безопасности здравоохранения. Проект по обеспечению региональной безопасности здравоохранения и развитию первичной медико-санитарной помощи предусматривает финансирование в размере 43,7 миллиона долларов США", — говорится в сообщении АБР в соцсетях.
В эту сумму входит грант Азиатского фонда развития в размере 28 миллионов долларов, грантовое софинансирование Пандемического фонда в размере 10,7 миллиона, грант Японского фонда устойчивой и процветающей Азии и Тихоокеанского региона в размере 3 миллионов и грант Зеленого климатического фонда - на 2 миллиона долларов.
Отмечается, что соглашение направлено на укрепление системы здравоохранения Таджикистана, в том числе на повышение эффективности предупреждения, выявления и реагирования на угрозы здоровью населения.
В августе АБР одобрил грантовое соглашение на 30 миллионов долларов для улучшения охраны здоровья матерей и детей в Таджикистане.
 
ФинансыМировая экономикаТАДЖИКИСТАНАЗИЯАБР
 
 
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