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"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов - 22.10.2026, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов
"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов - 22.10.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов
Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, часть рейсов | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T04:11+0300
2026-10-22T04:11+0300
бизнес
аэрофлот
росавиация
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, часть рейсов направлена на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба компании. Временные ограничения, как сообщала ранее в четверг Росавиация, введены в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский". "В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла 22 октября "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. Отмечается, что перелет рейсов будет осуществлен после снятия ограничений, возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов в случае необходимости предоставления отдыха экипажу. В компании призвали пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте, а в случае отмены рейса - не приезжать в аэропорт. "Наземные службы и представительства авиакомпании работают в усиленном режиме. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ", - добавили в пресс-службе.
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бизнес, аэрофлот, росавиация, аэропорт шереметьево
Бизнес, Аэрофлот, Росавиация, аэропорт Шереметьево
04:11 22.10.2026
 
"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов

"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, часть рейсов направлена на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба компании.
Временные ограничения, как сообщала ранее в четверг Росавиация, введены в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский".
"В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла 22 октября "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Отмечается, что перелет рейсов будет осуществлен после снятия ограничений, возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов в случае необходимости предоставления отдыха экипажу.
В компании призвали пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте, а в случае отмены рейса - не приезжать в аэропорт.
"Наземные службы и представительства авиакомпании работают в усиленном режиме. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ", - добавили в пресс-службе.
 
БизнесАэрофлотРосавиацияаэропорт Шереметьево
 
 
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