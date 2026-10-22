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"Аэрофлот" вводит дополнительные рейсы в города Дальнего Востока - 22.10.2026, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" вводит дополнительные рейсы в города Дальнего Востока
"Аэрофлот" вводит дополнительные рейсы в города Дальнего Востока - 22.10.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" вводит дополнительные рейсы в города Дальнего Востока
Группа "Аэрофлот" вводит дополнительные рейсы в города Дальнего Востока на время осенних школьных каникул, их выполнит авиакомпания "Россия", сообщил... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:25+0300
2026-10-22T17:25+0300
бизнес
россия
москва
дальний восток
магадан
аэрофлот
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" вводит дополнительные рейсы в города Дальнего Востока на время осенних школьных каникул, их выполнит авиакомпания "Россия", сообщил перевозчик. "Аэрофлот" вводит дополнительные рейсы в пункты Дальнего Востока на время осенних школьных каникул. Новые частоты будут выполняться авиакомпанией "Россия", - говорится в сообщении. Так, 29-30 октября назначены дополнительные рейсы между Москвой и Магаданом, 30-31 октября - между Москвой и Владивостоком. Дополнительный рейс между Москвой и Петропавловском-Камчатским будет выполнен 31 октября - 1 ноября. Полеты запланированы на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777, отмечается в сообщении. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят "Россия" и "Победа".
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бизнес, россия, москва, дальний восток, магадан, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Дальний Восток, Магадан, Аэрофлот
17:25 22.10.2026
 
"Аэрофлот" вводит дополнительные рейсы в города Дальнего Востока

"Аэрофлот" вводит дополнительные рейсы в города Дальнего Востока на время школьных каникул

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" вводит дополнительные рейсы в города Дальнего Востока на время осенних школьных каникул, их выполнит авиакомпания "Россия", сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" вводит дополнительные рейсы в пункты Дальнего Востока на время осенних школьных каникул. Новые частоты будут выполняться авиакомпанией "Россия", - говорится в сообщении.
Так, 29-30 октября назначены дополнительные рейсы между Москвой и Магаданом, 30-31 октября - между Москвой и Владивостоком. Дополнительный рейс между Москвой и Петропавловском-Камчатским будет выполнен 31 октября - 1 ноября.
Полеты запланированы на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777, отмечается в сообщении.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят "Россия" и "Победа".
 
БизнесРОССИЯМОСКВАДальний ВостокМагаданАэрофлот
 
 
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