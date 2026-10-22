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В АКОРТ рассказали, какие продукты россияне чаще всего покупают
В АКОРТ рассказали, какие продукты россияне чаще всего покупают - 22.10.2026, ПРАЙМ
В АКОРТ рассказали, какие продукты россияне чаще всего покупают
Россияне в целом стабильно покупают одни и те же продукты, но выбор постепенно смещается к полуфабрикатам, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T01:19+0300
2026-10-22T01:19+0300
2026-10-22T01:19+0300
бизнес
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россияне в целом стабильно покупают одни и те же продукты, но выбор постепенно смещается к полуфабрикатам, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"Базовая структура потребительской корзины стабильна: мясо, рыба, овощи, молочка, бакалея, кондитерские изделия. Меняется структура потребления внутри самих категорий: в рыбной категории, например, спрос смещается от целой тушки, требующей разделки и длительного приготовления, к филе, стейкам и полуфабрикатам", - пояснил Богданов.
Также он отметил, что потребители стали чаще покупать ровно столько, сколько планируют съесть за один прием пищи, поэтому во многих категориях набирают долю упаковки меньшего формата.
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бизнес
В АКОРТ рассказали, какие продукты россияне чаще всего покупают
Глава АКОРТ Богданов: россияне стабильно покупают одни и те же продукты
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россияне в целом стабильно покупают одни и те же продукты, но выбор постепенно смещается к полуфабрикатам, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"Базовая структура потребительской корзины стабильна: мясо, рыба, овощи, молочка, бакалея, кондитерские изделия. Меняется структура потребления внутри самих категорий: в рыбной категории, например, спрос смещается от целой тушки, требующей разделки и длительного приготовления, к филе, стейкам и полуфабрикатам", - пояснил Богданов.
Также он отметил, что потребители стали чаще покупать ровно столько, сколько планируют съесть за один прием пищи, поэтому во многих категориях набирают долю упаковки меньшего формата.