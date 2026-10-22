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Акции Tesla снижаются в цене на 4,5%

Акции Tesla снижаются в цене на 4,5% - 22.10.2026, ПРАЙМ

Акции Tesla снижаются в цене на 4,5%

Акции американского производителя электромобилей Tesla после закрытия основных торгов среды снижаются в цене на 4,5% после публикации финансовой отчетности за... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T09:33+0300

2026-10-22T09:33+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Акции американского производителя электромобилей Tesla после закрытия основных торгов среды снижаются в цене на 4,5% после публикации финансовой отчетности за третий квартал 2026 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.07мск акции Tesla дешевели на 4,52% - до 368,99 доллара. По итогам торгов среды акции поднялись в цене на 3,41% - до 386,47 доллара. Как отмечает агентство Блумберг, Tesla систематически отстает от темпа, необходимого для достижения целевого показателя расходов. Так, капитальные затраты компании в прошедшем квартале составили 4,732 миллиарда долларов. Аналитики в среднем ожидали значение в 7,95 миллиарда долларов, приводит оценку агентство. Квартальная чистая прибыль Tesla, приходящаяся на акционеров, сократилась в 1,8 раза в годовом выражении, до 787 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 0,22 доллара с 0,39 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль достигла 0,48 доллара при прогнозе аналитиков в 0,45 доллара. Выручка незначительно сократилась (на 0,17%) в годовом выражении, до 28,046 миллиарда долларов, прогноз составлял 27,92 миллиарда. Операционные расходы поднялись на 39% в годовом выражении, до 4,776 миллиарда долларов. Аналитики обращают внимание и на другие корпоративные новости. SpaceX и Tesla создали специальные комитеты для обсуждения возможного объединения компаний, передала накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление американского предпринимателя Илона Маска. Согласно данным источника, компании рассматривают разные варианты слияния, в том числе сделку с оплатой акциями, сообщает агентство Рейтер. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

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рынок, торги, бизнес, tesla, spacex, toyota, toyota camry