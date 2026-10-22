https://1prime.ru/20261022/alros-874528063.html

"Алроса" показала в Екатеринбурге лавандовый бриллиант

"Алроса" показала в Екатеринбурге лавандовый бриллиант - 22.10.2026, ПРАЙМ

"Алроса" показала в Екатеринбурге лавандовый бриллиант

Алмазодобывающая компания "Алроса" представила в Екатеринбурге уникальные природные бриллианты инвестиционного класса, центральным экспонатом стал лавандовый... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T17:29+0300

2026-10-22T17:29+0300

2026-10-22T17:29+0300

промышленность

якутия

алроса

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874528063.jpg?1792679398

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – ПРАЙМ. Алмазодобывающая компания "Алроса" представила в Екатеринбурге уникальные природные бриллианты инвестиционного класса, центральным экспонатом стал лавандовый бриллиант-сердце стоимостью более 1,5 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщала ранее компания, бриллиант вошел в коллекцию Alrosa Diamond Exclusive в июле 2026 года, его огранили из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году. Возраст кристалла оценивается примерно в 350 миллионов лет. Издание RR поставило его на первое место в списке самых ярких драгоценностей 2026 года, его оценочная стоимость – свыше 1,5 миллиона долларов, отмечали в компании. Особую ценность камню придает редкий фантазийный цвет Intense Purple Pink с выраженным лавандовым оттенком, а также одна из самых сложных в техническом исполнении форм огранки – "сердце". На обработку алмаза мастерам "Алроса" потребовалось более полугода.

якутия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, якутия, алроса