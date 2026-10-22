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"Алроса" показала в Екатеринбурге лавандовый бриллиант - 22.10.2026, ПРАЙМ
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"Алроса" показала в Екатеринбурге лавандовый бриллиант
"Алроса" показала в Екатеринбурге лавандовый бриллиант - 22.10.2026, ПРАЙМ
"Алроса" показала в Екатеринбурге лавандовый бриллиант
Алмазодобывающая компания "Алроса" представила в Екатеринбурге уникальные природные бриллианты инвестиционного класса, центральным экспонатом стал лавандовый... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:29+0300
2026-10-22T17:29+0300
промышленность
якутия
алроса
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – ПРАЙМ. Алмазодобывающая компания "Алроса" представила в Екатеринбурге уникальные природные бриллианты инвестиционного класса, центральным экспонатом стал лавандовый бриллиант-сердце стоимостью более 1,5 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщала ранее компания, бриллиант вошел в коллекцию Alrosa Diamond Exclusive в июле 2026 года, его огранили из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году. Возраст кристалла оценивается примерно в 350 миллионов лет. Издание RR поставило его на первое место в списке самых ярких драгоценностей 2026 года, его оценочная стоимость – свыше 1,5 миллиона долларов, отмечали в компании. Особую ценность камню придает редкий фантазийный цвет Intense Purple Pink с выраженным лавандовым оттенком, а также одна из самых сложных в техническом исполнении форм огранки – "сердце". На обработку алмаза мастерам "Алроса" потребовалось более полугода.
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промышленность, якутия, алроса
Промышленность, ЯКУТИЯ, Алроса
17:29 22.10.2026
 
"Алроса" показала в Екатеринбурге лавандовый бриллиант

"Алроса" представила в Екатеринбурге бриллиант-сердце стоимостью 1,5 миллиона долларов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – ПРАЙМ. Алмазодобывающая компания "Алроса" представила в Екатеринбурге уникальные природные бриллианты инвестиционного класса, центральным экспонатом стал лавандовый бриллиант-сердце стоимостью более 1,5 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщала ранее компания, бриллиант вошел в коллекцию Alrosa Diamond Exclusive в июле 2026 года, его огранили из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году. Возраст кристалла оценивается примерно в 350 миллионов лет. Издание RR поставило его на первое место в списке самых ярких драгоценностей 2026 года, его оценочная стоимость – свыше 1,5 миллиона долларов, отмечали в компании.
Особую ценность камню придает редкий фантазийный цвет Intense Purple Pink с выраженным лавандовым оттенком, а также одна из самых сложных в техническом исполнении форм огранки – "сердце". На обработку алмаза мастерам "Алроса" потребовалось более полугода.
 
ПромышленностьЯКУТИЯАлроса
 
 
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