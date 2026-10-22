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В AmCham оценили перспективы строительства дата-центров в России - 22.10.2026, ПРАЙМ
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В AmCham оценили перспективы строительства дата-центров в России
В AmCham оценили перспективы строительства дата-центров в России - 22.10.2026, ПРАЙМ
В AmCham оценили перспективы строительства дата-центров в России
Строительство дата-центров может стать одним из первых направлений сотрудничества между Россией и США после урегулирования конфликта на Украине, считает... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:51+0300
2026-10-22T13:51+0300
россия
сша
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Строительство дата-центров может стать одним из первых направлений сотрудничества между Россией и США после урегулирования конфликта на Украине, считает президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. "Россия - это, я всегда говорил, идеальное место для развития дата-центров, инвестиций в это направление. Я думаю, когда этот конфликт закончится, это будет одним из самых первых направлений для американских инвестиций", - сказал Эйджи журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. Он отметил, что для дата-центров важна стоимость энергии и температурный фактор, так как большие затраты идут именно на охлаждение. "Мы (в России - ред.) имеем и то, и другое. Плюс мы имеем огромное количество кадров, которые понимают эту технологию", - заключил Эйджи.
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россия, сша, украина
РОССИЯ, США, УКРАИНА
13:51 22.10.2026
 
В AmCham оценили перспективы строительства дата-центров в России

Глава AmCham Эйджи: дата-центры станут одним из первых направлений сотрудничества с США

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Строительство дата-центров может стать одним из первых направлений сотрудничества между Россией и США после урегулирования конфликта на Украине, считает президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
"Россия - это, я всегда говорил, идеальное место для развития дата-центров, инвестиций в это направление. Я думаю, когда этот конфликт закончится, это будет одним из самых первых направлений для американских инвестиций", - сказал Эйджи журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
Он отметил, что для дата-центров важна стоимость энергии и температурный фактор, так как большие затраты идут именно на охлаждение.
"Мы (в России - ред.) имеем и то, и другое. Плюс мы имеем огромное количество кадров, которые понимают эту технологию", - заключил Эйджи.
 
РОССИЯСШАУКРАИНА
 
 
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