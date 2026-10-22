AmCham: РФ и США могут запустить два проекта до конца года
AmCham: несколько совместных проекта России и США в высокой готовности, санкции не мешают
Флаг США
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Один или два совместных экономических проекта России и США, помимо договоренностей по дизтопливу, возможны до конца 2026 года - они в высокой степени готовности и не требуют отмены санкций, заявил журналистам глава Американской торговой палаты в России AmCham Роберт Эйджи.
"Мы всегда готовы к любому разумному диалогу. Мы обсуждали некоторые проекты, какие-то там наши действия совместные - что они делают, что мы будем делать. Наши цели уже одинаковые. Мы хотим улучшить отношения между США и Россией. Мы работаем на это, уже давно работаем", - сказал Эйджи журналистам после встречи с главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым на полях Веронского Евразийского экономического форума.
"Они готовятся. Я надеюсь, что один или два могут", - добавил Эйджи, отвечая на вопрос, будут ли эти проекты готовы до конца года.
По его словам, эти проекты не требуют временной или постоянной отмены санкций США в отношении России. "Поэтому они высокой степени готовности. Даже если они должны, как мы видим, президент Трамп имеет право менять это. Мы очень рады за это", - резюмировал глава AmCham.
На прошлой неделе Дмитриев рассказал, что Россия и США обсуждают целый набор экономических проектов, договоренность президентов по дизельному топливу - лишь один из них. В списке проектов, которые Россия обсуждает с американской стороной, различные проекты в Арктике - энергетические проекты, проекты в сфере СПГ и других сферах, указывал Дмитриев.