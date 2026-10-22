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AmCham: РФ и США могут запустить два проекта до конца года - 22.10.2026, ПРАЙМ
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AmCham: РФ и США могут запустить два проекта до конца года
AmCham: РФ и США могут запустить два проекта до конца года - 22.10.2026, ПРАЙМ
AmCham: РФ и США могут запустить два проекта до конца года
Один или два совместных экономических проекта России и США, помимо договоренностей по дизтопливу, возможны до конца 2026 года - они в высокой степени готовности | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:00+0300
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россия
сша
арктика
кирилл дмитриев
amcham
американская торговая палата
рфпи
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Один или два совместных экономических проекта России и США, помимо договоренностей по дизтопливу, возможны до конца 2026 года - они в высокой степени готовности и не требуют отмены санкций, заявил журналистам глава Американской торговой палаты в России AmCham Роберт Эйджи. "Мы всегда готовы к любому разумному диалогу. Мы обсуждали некоторые проекты, какие-то там наши действия совместные - что они делают, что мы будем делать. Наши цели уже одинаковые. Мы хотим улучшить отношения между США и Россией. Мы работаем на это, уже давно работаем", - сказал Эйджи журналистам после встречи с главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым на полях Веронского Евразийского экономического форума. "Они готовятся. Я надеюсь, что один или два могут", - добавил Эйджи, отвечая на вопрос, будут ли эти проекты готовы до конца года. По его словам, эти проекты не требуют временной или постоянной отмены санкций США в отношении России. "Поэтому они высокой степени готовности. Даже если они должны, как мы видим, президент Трамп имеет право менять это. Мы очень рады за это", - резюмировал глава AmCham. На прошлой неделе Дмитриев рассказал, что Россия и США обсуждают целый набор экономических проектов, договоренность президентов по дизельному топливу - лишь один из них. В списке проектов, которые Россия обсуждает с американской стороной, различные проекты в Арктике - энергетические проекты, проекты в сфере СПГ и других сферах, указывал Дмитриев.
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россия, сша, арктика, кирилл дмитриев, amcham, американская торговая палата, рфпи
РОССИЯ, США, АРКТИКА, Кирилл Дмитриев, AmCham, Американская торговая палата, РФПИ
14:00 22.10.2026
 
AmCham: РФ и США могут запустить два проекта до конца года

AmCham: несколько совместных проекта России и США в высокой готовности, санкции не мешают

Флаг США
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Один или два совместных экономических проекта России и США, помимо договоренностей по дизтопливу, возможны до конца 2026 года - они в высокой степени готовности и не требуют отмены санкций, заявил журналистам глава Американской торговой палаты в России AmCham Роберт Эйджи.
"Мы всегда готовы к любому разумному диалогу. Мы обсуждали некоторые проекты, какие-то там наши действия совместные - что они делают, что мы будем делать. Наши цели уже одинаковые. Мы хотим улучшить отношения между США и Россией. Мы работаем на это, уже давно работаем", - сказал Эйджи журналистам после встречи с главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым на полях Веронского Евразийского экономического форума.
"Они готовятся. Я надеюсь, что один или два могут", - добавил Эйджи, отвечая на вопрос, будут ли эти проекты готовы до конца года.
По его словам, эти проекты не требуют временной или постоянной отмены санкций США в отношении России. "Поэтому они высокой степени готовности. Даже если они должны, как мы видим, президент Трамп имеет право менять это. Мы очень рады за это", - резюмировал глава AmCham.
На прошлой неделе Дмитриев рассказал, что Россия и США обсуждают целый набор экономических проектов, договоренность президентов по дизельному топливу - лишь один из них. В списке проектов, которые Россия обсуждает с американской стороной, различные проекты в Арктике - энергетические проекты, проекты в сфере СПГ и других сферах, указывал Дмитриев.
 
РОССИЯСШААРКТИКАКирилл ДмитриевAmChamАмериканская торговая палатаРФПИ
 
 
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