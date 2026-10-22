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"Тихая гавань": инвесторы выбрали неожиданного фаворита на фоне бума ИИ - 22.10.2026, ПРАЙМ
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"Тихая гавань": инвесторы выбрали неожиданного фаворита на фоне бума ИИ
"Тихая гавань": инвесторы выбрали неожиданного фаворита на фоне бума ИИ - 22.10.2026, ПРАЙМ
"Тихая гавань": инвесторы выбрали неожиданного фаворита на фоне бума ИИ
На фоне резких колебаний настроений вокруг искусственного интеллекта американская компания Apple стала для инвесторов на Уолл-стрит "тихой гаванью": ее акции... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T18:52+0300
2026-10-22T18:52+0300
apple
технологии
мировая экономика
акции
ии
искусственный интеллект
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. На фоне резких колебаний настроений вокруг искусственного интеллекта американская компания Apple стала для инвесторов на Уолл-стрит "тихой гаванью": ее акции растут, когда бумаги других технологических гигантов падают, пишет Bloomberg."Пока большинство технологических компаний вкладывают огромные средства в инфраструктуру искусственного интеллекта, Apple в основном воздерживается от этого, сосредоточившись на том, что у нее исторически получается лучше всего, — создании продуктов, которые вызывают ажиотаж у потребителей, таких как новый складной iPhone Duo", — пишет агентство.Как отмечает Bloomberg, с начала года акции Apple выросли на 28%, став крупнейшим драйвером роста индекса S&amp;P 500, прибавившего 12%, и лучшим результатом среди "великолепной семерки". При этом в 2025 году ее рост в 8% был одним из худших в группе."Apple — очень ликвидный инструмент хеджирования от волатильности, связанной с ИИ, и это отличная позиция, если вы начинаете беспокоиться об ИИ, но хотите сохранить присутствие в технологическом секторе", — заявляет старший портфельный менеджер Russell Investments Джордан Макколл.По данным Bloomberg, 40-дневная корреляция Apple с индексом полупроводников остается отрицательной с начала июля и достигла своего пика за всю историю наблюдений с 1994 года.Однако, предупреждает Bloomberg, главные опасения акционеров связаны с тем, что Apple растет медленнее, чем ее конкуренты из числа крупных технологических компаний, но при этом имеет стремительно растущую рыночную капитализацию. Так, акции торгуются по цене, в 36 раз превышающей прибыль за последние 12 месяцев, что вдвое выше, чем у Nvidia.
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apple, технологии, мировая экономика, акции, ии, искусственный интеллект
Apple, Технологии, Мировая экономика, Акции, ИИ, искусственный интеллект
18:52 22.10.2026
 
"Тихая гавань": инвесторы выбрали неожиданного фаворита на фоне бума ИИ

Bloomberg: Apple стала "тихой гаванью" для инвесторов на фоне бума ИИ

© Фото : АЭИ "Прайм", изображение сгенерировано ИИБудни инвестора
Будни инвестора - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2026
© Фото : АЭИ "Прайм", изображение сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. На фоне резких колебаний настроений вокруг искусственного интеллекта американская компания Apple стала для инвесторов на Уолл-стрит "тихой гаванью": ее акции растут, когда бумаги других технологических гигантов падают, пишет Bloomberg.
"Пока большинство технологических компаний вкладывают огромные средства в инфраструктуру искусственного интеллекта, Apple в основном воздерживается от этого, сосредоточившись на том, что у нее исторически получается лучше всего, — создании продуктов, которые вызывают ажиотаж у потребителей, таких как новый складной iPhone Duo", — пишет агентство.
Как отмечает Bloomberg, с начала года акции Apple выросли на 28%, став крупнейшим драйвером роста индекса S&P 500, прибавившего 12%, и лучшим результатом среди "великолепной семерки". При этом в 2025 году ее рост в 8% был одним из худших в группе.
"Apple — очень ликвидный инструмент хеджирования от волатильности, связанной с ИИ, и это отличная позиция, если вы начинаете беспокоиться об ИИ, но хотите сохранить присутствие в технологическом секторе", — заявляет старший портфельный менеджер Russell Investments Джордан Макколл.
По данным Bloomberg, 40-дневная корреляция Apple с индексом полупроводников остается отрицательной с начала июля и достигла своего пика за всю историю наблюдений с 1994 года.
Однако, предупреждает Bloomberg, главные опасения акционеров связаны с тем, что Apple растет медленнее, чем ее конкуренты из числа крупных технологических компаний, но при этом имеет стремительно растущую рыночную капитализацию. Так, акции торгуются по цене, в 36 раз превышающей прибыль за последние 12 месяцев, что вдвое выше, чем у Nvidia.
 
AppleТехнологииМировая экономикаАкцииИИискусственный интеллект
 
 
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