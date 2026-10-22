https://1prime.ru/20261022/apple-874531619.html

"Тихая гавань": инвесторы выбрали неожиданного фаворита на фоне бума ИИ

"Тихая гавань": инвесторы выбрали неожиданного фаворита на фоне бума ИИ - 22.10.2026, ПРАЙМ

"Тихая гавань": инвесторы выбрали неожиданного фаворита на фоне бума ИИ

На фоне резких колебаний настроений вокруг искусственного интеллекта американская компания Apple стала для инвесторов на Уолл-стрит "тихой гаванью": ее акции... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T18:52+0300

2026-10-22T18:52+0300

2026-10-22T18:52+0300

apple

технологии

мировая экономика

акции

ии

искусственный интеллект

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/04/15/869333875_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_fff17d76df510c522a40c56ef07efa5c.jpg

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. На фоне резких колебаний настроений вокруг искусственного интеллекта американская компания Apple стала для инвесторов на Уолл-стрит "тихой гаванью": ее акции растут, когда бумаги других технологических гигантов падают, пишет Bloomberg."Пока большинство технологических компаний вкладывают огромные средства в инфраструктуру искусственного интеллекта, Apple в основном воздерживается от этого, сосредоточившись на том, что у нее исторически получается лучше всего, — создании продуктов, которые вызывают ажиотаж у потребителей, таких как новый складной iPhone Duo", — пишет агентство.Как отмечает Bloomberg, с начала года акции Apple выросли на 28%, став крупнейшим драйвером роста индекса S&P 500, прибавившего 12%, и лучшим результатом среди "великолепной семерки". При этом в 2025 году ее рост в 8% был одним из худших в группе."Apple — очень ликвидный инструмент хеджирования от волатильности, связанной с ИИ, и это отличная позиция, если вы начинаете беспокоиться об ИИ, но хотите сохранить присутствие в технологическом секторе", — заявляет старший портфельный менеджер Russell Investments Джордан Макколл.По данным Bloomberg, 40-дневная корреляция Apple с индексом полупроводников остается отрицательной с начала июля и достигла своего пика за всю историю наблюдений с 1994 года.Однако, предупреждает Bloomberg, главные опасения акционеров связаны с тем, что Apple растет медленнее, чем ее конкуренты из числа крупных технологических компаний, но при этом имеет стремительно растущую рыночную капитализацию. Так, акции торгуются по цене, в 36 раз превышающей прибыль за последние 12 месяцев, что вдвое выше, чем у Nvidia.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

apple, технологии, мировая экономика, акции, ии, искусственный интеллект