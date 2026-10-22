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Cheniere заключила соглашение с atarEnergy о поставках СПГ

Cheniere заключила соглашение с atarEnergy о поставках СПГ - 22.10.2026, ПРАЙМ

Cheniere заключила соглашение с atarEnergy о поставках СПГ

Американская Cheniere, крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ) в США, заключила соглашение с государственной энергетической компанией... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:42+0300

2026-10-22T16:42+0300

2026-10-22T16:42+0300

газ

мировая экономика

сша

техас

cheniere

qatarenergy

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Американская Cheniere, крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ) в США, заключила соглашение с государственной энергетической компанией QatarEnergy о поставке 4 миллионов тонн СПГ в год с начала 2030-х годов до 2054 года, сообщила Cheniere. "Cheniere Energy, Inc. объявила сегодня, что ее дочерние компании, Sabine Pass Liquefaction, LLC и Corpus Christi Liquefaction, LLC заключили долгосрочные договоры купли-продажи сжиженного природного газа с QatarEnergy на поставку в общей сложности 4 миллионов тонн в год СПГ до 2054 года", - говорится в пресс-релизе. Согласно договору, QatarEnergy согласилась закупать по 2 миллиона тонн СПГ в год у каждой из двух дочерних компаний Cheniere по цене главного американского хаба Henry Hub с добавлением фиксированной надбавки. Поставки в рамках соглашения начнутся в начале 2030-х годов и будут продолжаться до конца 2054 года. Cheniere Energy - крупнейший производитель и экспортер сжиженного природного газа США. В штате Техас у компании расположен проект Corpus Christi с тремя линиями мощностью 15 миллионов тонн в год. При этом планируется расширить мощность этого завода примерно на 10 миллионов тонн СПГ в год.

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газ, мировая экономика, сша, техас, cheniere, qatarenergy