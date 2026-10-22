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Биржи АТР закрылись снижением на распродажах в технологическом секторе

Биржи АТР закрылись снижением на распродажах в технологическом секторе - 22.10.2026, ПРАЙМ

Биржи АТР закрылись снижением на распродажах в технологическом секторе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились по итогам торгов четверга на фоне распродажи в технологическом секторе,... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:56+0300

2026-10-22T13:56+0300

2026-10-22T13:58+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились по итогам торгов четверга на фоне распродажи в технологическом секторе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По итогам торгов дня индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite опустился на 1,48% - до 3658,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,93%, до 2160,18 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,03%, до 22 934,68 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,43% - до 8793,2 пункта, южнокорейский KOSPI - на 3,52%, до 5533,77 пункта. На динамку акций повлияли распродажи акций технологических компаний. По мнению аналитиков агентства Рейтер, отчеты американских корпораций не смогли развеять опасения инвесторов по поводу стремительного роста затрат на развитие искусственного интеллекта. Ранее Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) отчиталась о росте чистой прибыли за первые три квартала этого года на 39,2%, до 52,481 миллиарда долларов. "Сейчас на рынке много шума, и инвесторы все еще осмысливают результаты, опубликованные сегодня утром", - отметил старший финансовый аналитик Capital.com Кайл Родда (Kyle Rodda). Цены на акции корейских SK Hynix и Samsung снизились - на 5,5% и 4% соответственно. Бумаги Alibaba и JD.com подешевели на 6,1% и 4,3% соответственно. По мнению аналитиков Investing.com, это случилось на фоне вызова компаний в китайский регулятор рынка для проверки контроля качества. Кроме того, акции производителя аккумуляторов LG Energy Solution подешевели на 5,22%, а бумаги автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Corp потеряли 2,58% и 1,54% соответственно. Инвесторы также оценивали статистические данные, вышедшие ранее в четверг. Банк Южной Кореи на своем октябрьском заседании оставил ключевую процентную ставку без изменений - на уровне 3%. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

азиатско-тихоокеанский регион

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рынок, торги, азиатско-тихоокеанский регион, южная корея, shenzhen composite, hang seng index, kospi