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Автокредиты на машины с пробегом могут стать "голубым океаном" для банков
Автокредиты на машины с пробегом могут стать "голубым океаном" для банков - 22.10.2026, ПРАЙМ
Автокредиты на машины с пробегом могут стать "голубым океаном" для банков
Автокредиты на машины с пробегом могут открыть новые возможности для банков и стать тем самым "голубым океаном" для рынка, считает первый зампред правления... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:49+0300
2026-10-22T14:49+0300
2026-10-22T14:49+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Автокредиты на машины с пробегом могут открыть новые возможности для банков и стать тем самым "голубым океаном" для рынка, считает первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.
"Проникновение автокредита в сегмент автомобилей с пробегом могло бы помочь. Это, может быть, своего рода голубой океан, на который стоит нам всем посмотреть", - сказал он, выступая на автомобильном форуме "Сбера".
Царев пояснил, что "голубым океаном" называют новый, еще не занятый конкурентами рынок или рыночную нишу, где компания создает уникальный продукт или услугу.
Однако одним из барьеров остается предпочтение наличных расчетов: некоторые клиенты не хотят проводить сделку безналичным способом, поэтому выбирают потребительский кредит и готовы переплачивать по ставке.
"Развитие автокредитования в этом сегменте зависит в том числе от того, удастся ли изменить привычный порядок расчетов", - пояснил он.
По словам Царева, часть потребительских кредитов, которые клиенты используют для покупки машин, можно перевести в автокредитование, а значительный потенциал он видит в развитии инструментов для сделок между физическими лицами.
"Мост, который получится построить между двумя физическими лицами, - это действительно потенциально очень большой сдвиг рынка", - пояснил первый зампред правления.
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банки, бизнес, финансы, сбербанк
Банки, Бизнес, Финансы, Сбербанк
Автокредиты на машины с пробегом могут стать "голубым океаном" для банков
Зампред правления Сбербанка Царев: автокредиты могут стать "голубым океаном" для рынка
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Автокредиты на машины с пробегом могут открыть новые возможности для банков и стать тем самым "голубым океаном" для рынка, считает первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.
"Проникновение автокредита в сегмент автомобилей с пробегом могло бы помочь. Это, может быть, своего рода голубой океан, на который стоит нам всем посмотреть", - сказал он, выступая на автомобильном форуме "Сбера".
Царев пояснил, что "голубым океаном" называют новый, еще не занятый конкурентами рынок или рыночную нишу, где компания создает уникальный продукт или услугу.
Однако одним из барьеров остается предпочтение наличных расчетов: некоторые клиенты не хотят проводить сделку безналичным способом, поэтому выбирают потребительский кредит и готовы переплачивать по ставке.
"Развитие автокредитования в этом сегменте зависит в том числе от того, удастся ли изменить привычный порядок расчетов", - пояснил он.
По словам Царева, часть потребительских кредитов, которые клиенты используют для покупки машин, можно перевести в автокредитование, а значительный потенциал он видит в развитии инструментов для сделок между физическими лицами.
"Мост, который получится построить между двумя физическими лицами, - это действительно потенциально очень большой сдвиг рынка", - пояснил первый зампред правления.