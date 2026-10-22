Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Автокредиты на машины с пробегом могут стать "голубым океаном" для банков - 22.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261022/avtokredity-874517550.html
Автокредиты на машины с пробегом могут стать "голубым океаном" для банков
Автокредиты на машины с пробегом могут стать "голубым океаном" для банков - 22.10.2026, ПРАЙМ
Автокредиты на машины с пробегом могут стать "голубым океаном" для банков
Автокредиты на машины с пробегом могут открыть новые возможности для банков и стать тем самым "голубым океаном" для рынка, считает первый зампред правления... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:49+0300
2026-10-22T14:49+0300
банки
бизнес
финансы
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874517550.jpg?1792669773
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Автокредиты на машины с пробегом могут открыть новые возможности для банков и стать тем самым "голубым океаном" для рынка, считает первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. "Проникновение автокредита в сегмент автомобилей с пробегом могло бы помочь. Это, может быть, своего рода голубой океан, на который стоит нам всем посмотреть", - сказал он, выступая на автомобильном форуме "Сбера". Царев пояснил, что "голубым океаном" называют новый, еще не занятый конкурентами рынок или рыночную нишу, где компания создает уникальный продукт или услугу. Однако одним из барьеров остается предпочтение наличных расчетов: некоторые клиенты не хотят проводить сделку безналичным способом, поэтому выбирают потребительский кредит и готовы переплачивать по ставке. "Развитие автокредитования в этом сегменте зависит в том числе от того, удастся ли изменить привычный порядок расчетов", - пояснил он. По словам Царева, часть потребительских кредитов, которые клиенты используют для покупки машин, можно перевести в автокредитование, а значительный потенциал он видит в развитии инструментов для сделок между физическими лицами. "Мост, который получится построить между двумя физическими лицами, - это действительно потенциально очень большой сдвиг рынка", - пояснил первый зампред правления.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, бизнес, финансы, сбербанк
Банки, Бизнес, Финансы, Сбербанк
14:49 22.10.2026
 
Автокредиты на машины с пробегом могут стать "голубым океаном" для банков

Зампред правления Сбербанка Царев: автокредиты могут стать "голубым океаном" для рынка

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Автокредиты на машины с пробегом могут открыть новые возможности для банков и стать тем самым "голубым океаном" для рынка, считает первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.
"Проникновение автокредита в сегмент автомобилей с пробегом могло бы помочь. Это, может быть, своего рода голубой океан, на который стоит нам всем посмотреть", - сказал он, выступая на автомобильном форуме "Сбера".
Царев пояснил, что "голубым океаном" называют новый, еще не занятый конкурентами рынок или рыночную нишу, где компания создает уникальный продукт или услугу.
Однако одним из барьеров остается предпочтение наличных расчетов: некоторые клиенты не хотят проводить сделку безналичным способом, поэтому выбирают потребительский кредит и готовы переплачивать по ставке.
"Развитие автокредитования в этом сегменте зависит в том числе от того, удастся ли изменить привычный порядок расчетов", - пояснил он.
По словам Царева, часть потребительских кредитов, которые клиенты используют для покупки машин, можно перевести в автокредитование, а значительный потенциал он видит в развитии инструментов для сделок между физическими лицами.
"Мост, который получится построить между двумя физическими лицами, - это действительно потенциально очень большой сдвиг рынка", - пояснил первый зампред правления.
 
БанкиБизнесФинансыСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала