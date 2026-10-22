https://1prime.ru/20261022/banki-874395011.html
Банки смогут отдавать данные клиентов на аутсорсинг: что изменится
Банки смогут отдавать данные клиентов на аутсорсинг: что изменится - 22.10.2026, ПРАЙМ
Банки смогут отдавать данные клиентов на аутсорсинг: что изменится
Госдума приняла закон, который разрешает банкам и другим финансовым организациям передавать сторонним компаниям информацию ограниченного доступа — включая... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T02:02+0300
2026-10-22T02:02+0300
2026-10-22T02:02+0300
эксклюзив
финансы
банки
госдума
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который разрешает банкам и другим финансовым организациям передавать сторонним компаниям информацию ограниченного доступа — включая банковскую тайну и персональные данные клиентов. О том, как новый закон отразиться на взаимоотношениях банк-клиент и каковы будут последствия этого решения агентству "Прайм" рассказала эксперт по стратегическому развитию и цифровой трансформации финансового сектора и ритейла Ольга Бледнова.По ее словам, теперь подрядчики смогут хранить и обрабатывать персональные данные клиентов и сведения, составляющие банковскую тайну. К последним относится информация о счетах, вкладах и операциях — например, сколько денег находится на счете и какие переводы совершает клиент."Практический смысл изменений — создать понятный порядок использования банками IT-аутсорсинга и облачных сервисов. Банк сможет привлекать внешнюю инфраструктуру для хранения и обработки информации, вместо того чтобы обеспечивать все необходимые мощности самостоятельно", - говорит Бледнова.При этом передавать данные можно будет не любому подрядчику: для банков предусмотрены аккредитованные IT-компании и банки с универсальной лицензией, отвечающие требованиям к российскому контролю. По общему правилу информационные системы исполнителей должны находиться в России.Отдельное согласие клиента на предусмотренную законом передачу персональных данных исполнителю не потребуется. Но договор должен соответствовать требованиям закона о персональных данных, а банк продолжит отвечать перед клиентом за действия привлеченного обработчика.Эксперт отмечает, что для контроля за безопасностью финансовая организация должна будет заранее уведомить ЦБ о привлечении исполнителя и представить заключение операционного аудита. Передача станет возможна по истечении 60 дней, если регулятор не запретит привлечение подрядчика. Исполнитель будет обязан ежегодно проходить аудит и сообщать банку об инцидентах информационной безопасности в течение двух часов после их выявления.Таким образом, банковская тайна останется тайной: расширяется круг лиц, допущенных к обработке, но сведения не станут общедоступными, а требования к их защите сохранятся. Передача обработки подрядчику не означает, что банк может переложить на него ответственность перед клиентом."Новые правила начнут действовать не сразу: принятая Госдумой редакция предусматривает вступление в силу через год после официального опубликования закона", - пояснила Ольга Бледнова.
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эксклюзив, финансы, банки, госдума
Эксклюзив, Финансы, Банки, Госдума
Банки смогут отдавать данные клиентов на аутсорсинг: что изменится
Эксперт рассказала, когда заработает закон о передаче банковской тайны
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который разрешает банкам и другим финансовым организациям передавать сторонним компаниям информацию ограниченного доступа — включая банковскую тайну и персональные данные клиентов. О том, как новый закон отразиться на взаимоотношениях банк-клиент и каковы будут последствия этого решения агентству "Прайм" рассказала эксперт по стратегическому развитию и цифровой трансформации финансового сектора и ритейла Ольга Бледнова.
По ее словам, теперь подрядчики смогут хранить и обрабатывать персональные данные клиентов и сведения, составляющие банковскую тайну. К последним относится информация о счетах, вкладах и операциях — например, сколько денег находится на счете и какие переводы совершает клиент.
"Практический смысл изменений — создать понятный порядок использования банками IT-аутсорсинга и облачных сервисов. Банк сможет привлекать внешнюю инфраструктуру для хранения и обработки информации, вместо того чтобы обеспечивать все необходимые мощности самостоятельно", - говорит Бледнова.
При этом передавать данные можно будет не любому подрядчику: для банков предусмотрены аккредитованные IT-компании и банки с универсальной лицензией, отвечающие требованиям к российскому контролю. По общему правилу информационные системы исполнителей должны находиться в России.
Отдельное согласие клиента на предусмотренную законом передачу персональных данных исполнителю не потребуется. Но договор должен соответствовать требованиям закона о персональных данных, а банк продолжит отвечать перед клиентом за действия привлеченного обработчика.
Банковская тайна при запуске единого реестра карт россиян сохранится
Эксперт отмечает, что для контроля за безопасностью финансовая организация должна будет заранее уведомить ЦБ о привлечении исполнителя и представить заключение операционного аудита. Передача станет возможна по истечении 60 дней, если регулятор не запретит привлечение подрядчика. Исполнитель будет обязан ежегодно проходить аудит и сообщать банку об инцидентах информационной безопасности в течение двух часов после их выявления.
Таким образом, банковская тайна останется тайной: расширяется круг лиц, допущенных к обработке, но сведения не станут общедоступными, а требования к их защите сохранятся. Передача обработки подрядчику не означает, что банк может переложить на него ответственность перед клиентом.
"Новые правила начнут действовать не сразу: принятая Госдумой редакция предусматривает вступление в силу через год после официального опубликования закона", - пояснила Ольга Бледнова.