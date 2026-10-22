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Банки смогут отдавать данные клиентов на аутсорсинг: что изменится

Банки смогут отдавать данные клиентов на аутсорсинг: что изменится - 22.10.2026, ПРАЙМ

Банки смогут отдавать данные клиентов на аутсорсинг: что изменится

Госдума приняла закон, который разрешает банкам и другим финансовым организациям передавать сторонним компаниям информацию ограниченного доступа — включая... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T02:02+0300

2026-10-22T02:02+0300

2026-10-22T02:02+0300

эксклюзив

финансы

банки

госдума

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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который разрешает банкам и другим финансовым организациям передавать сторонним компаниям информацию ограниченного доступа — включая банковскую тайну и персональные данные клиентов. О том, как новый закон отразиться на взаимоотношениях банк-клиент и каковы будут последствия этого решения агентству "Прайм" рассказала эксперт по стратегическому развитию и цифровой трансформации финансового сектора и ритейла Ольга Бледнова.По ее словам, теперь подрядчики смогут хранить и обрабатывать персональные данные клиентов и сведения, составляющие банковскую тайну. К последним относится информация о счетах, вкладах и операциях — например, сколько денег находится на счете и какие переводы совершает клиент."Практический смысл изменений — создать понятный порядок использования банками IT-аутсорсинга и облачных сервисов. Банк сможет привлекать внешнюю инфраструктуру для хранения и обработки информации, вместо того чтобы обеспечивать все необходимые мощности самостоятельно", - говорит Бледнова.При этом передавать данные можно будет не любому подрядчику: для банков предусмотрены аккредитованные IT-компании и банки с универсальной лицензией, отвечающие требованиям к российскому контролю. По общему правилу информационные системы исполнителей должны находиться в России.Отдельное согласие клиента на предусмотренную законом передачу персональных данных исполнителю не потребуется. Но договор должен соответствовать требованиям закона о персональных данных, а банк продолжит отвечать перед клиентом за действия привлеченного обработчика.Эксперт отмечает, что для контроля за безопасностью финансовая организация должна будет заранее уведомить ЦБ о привлечении исполнителя и представить заключение операционного аудита. Передача станет возможна по истечении 60 дней, если регулятор не запретит привлечение подрядчика. Исполнитель будет обязан ежегодно проходить аудит и сообщать банку об инцидентах информационной безопасности в течение двух часов после их выявления.Таким образом, банковская тайна останется тайной: расширяется круг лиц, допущенных к обработке, но сведения не станут общедоступными, а требования к их защите сохранятся. Передача обработки подрядчику не означает, что банк может переложить на него ответственность перед клиентом."Новые правила начнут действовать не сразу: принятая Госдумой редакция предусматривает вступление в силу через год после официального опубликования закона", - пояснила Ольга Бледнова.

https://1prime.ru/20260312/banki-868232180.html

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эксклюзив, финансы, банки, госдума