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В Белоруссии заявили о начале разблокировка замороженных в США переводов

В Белоруссии заявили о начале разблокировка замороженных в США переводов - 22.10.2026, ПРАЙМ

В Белоруссии заявили о начале разблокировка замороженных в США переводов

Начался процесс разблокировки в США замороженных банковских переводов в адрес Минска, заявил постоянный представитель республики в ООН Валентин Рыбаков. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:11+0300

2026-10-22T16:11+0300

2026-10-22T16:11+0300

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МИНСК, 22 окт – ПРАЙМ. Начался процесс разблокировки в США замороженных банковских переводов в адрес Минска, заявил постоянный представитель республики в ООН Валентин Рыбаков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг принял доклад о результатах работы в переговорном процессе с США. Рыбакову ранее, по итогам предыдущего раунда переговоров с американской стороной, ставилась задача через месяц прибыть в Белоруссию и доложить о ходе выполнения белорусско-американских договоренностей. "Никто не оспаривает тот факт, что это белорусские деньги, они должны быть возвращены. Они будут возвращены. Этот процесс какое-то время занимает, но вопрос решается", - приводит слова Рыбакова агентство Белта. Он пояснил, что один из не решенных американской стороной вопросов - задолженность за ранее поставленный калий: деньги были направлены американской компанией - получателем продукции на счет в Ситибанк, который их заморозил. "Сейчас мы работаем над разблокировкой этой суммы, чтобы она была переведена Беларуси", - рассказал Рыбаков. По его словам, это не единичный случай, был еще один, но там уже есть положительные подвижки. "Была еще вторая задолженность. Она погашается. До конца этого года будет погашена полностью", - сказал дипломат. В сентябре президент Белоруссии сообщил, что 43-44 миллиона долларов белорусских средств "застряли" в Ситибанке. Спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Белоруссии Джон Коул заявил, что США призвали банки разморозить замороженные белорусские средства.

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финансы, мировая экономика, белоруссия, сша, дональд трамп