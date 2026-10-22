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Дефицит бензина в России сохраняется, заявил Новак - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Дефицит бензина в России сохраняется, заявил Новак
Дефицит бензина в России сохраняется, заявил Новак - 22.10.2026, ПРАЙМ
Дефицит бензина в России сохраняется, заявил Новак
Российский рынок полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином, по бензину пока сохраняется ситуация с дефицитом, но меры принимаются, заявил... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T19:50+0300
2026-10-22T19:50+0300
энергетика
россия
александр новак
бензин
топливо
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874532983.jpg?1792687803
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином, по бензину пока сохраняется ситуация с дефицитом, но меры принимаются, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Внутренний рынок полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином. По бензинам еще сохраняется ситуация с дефицитом, но принимаются все необходимые меры для того, чтобы был обеспечен полностью рынок", - сказал он в интервью ИС "Вести" по итогам совещания на топливном рынке.По его словам, отдельно были рассмотрены вопросы, касающиеся ценообразования."Поручено Федеральной антимонопольной службе продолжить работу по выявлению завышения цен. Если такие случаи возникают, соответственно, принимать меры антимонопольного характера", - добавил Новак.
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россия, александр новак, бензин, топливо
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, Бензин, топливо
19:50 22.10.2026
 
Дефицит бензина в России сохраняется, заявил Новак

Новак: рынок России обеспечен дизтопливом и авиакеросином, по бензину сохраняется дефицит

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином, по бензину пока сохраняется ситуация с дефицитом, но меры принимаются, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Внутренний рынок полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином. По бензинам еще сохраняется ситуация с дефицитом, но принимаются все необходимые меры для того, чтобы был обеспечен полностью рынок", - сказал он в интервью ИС "Вести" по итогам совещания на топливном рынке.
По его словам, отдельно были рассмотрены вопросы, касающиеся ценообразования.
"Поручено Федеральной антимонопольной службе продолжить работу по выявлению завышения цен. Если такие случаи возникают, соответственно, принимать меры антимонопольного характера", - добавил Новак.
 
ЭнергетикаРОССИЯАлександр НовакБензинтопливо
 
 
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