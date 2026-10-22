https://1prime.ru/20261022/benzin-874532983.html

Дефицит бензина в России сохраняется, заявил Новак

Дефицит бензина в России сохраняется, заявил Новак - 22.10.2026, ПРАЙМ

Дефицит бензина в России сохраняется, заявил Новак

Российский рынок полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином, по бензину пока сохраняется ситуация с дефицитом, но меры принимаются, заявил... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T19:50+0300

2026-10-22T19:50+0300

2026-10-22T19:50+0300

энергетика

россия

александр новак

бензин

топливо

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином, по бензину пока сохраняется ситуация с дефицитом, но меры принимаются, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Внутренний рынок полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином. По бензинам еще сохраняется ситуация с дефицитом, но принимаются все необходимые меры для того, чтобы был обеспечен полностью рынок", - сказал он в интервью ИС "Вести" по итогам совещания на топливном рынке.По его словам, отдельно были рассмотрены вопросы, касающиеся ценообразования."Поручено Федеральной антимонопольной службе продолжить работу по выявлению завышения цен. Если такие случаи возникают, соответственно, принимать меры антимонопольного характера", - добавил Новак.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, александр новак, бензин, топливо