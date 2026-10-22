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Биржи Европы снижаются после выхода корпоративных новостей

Биржи Европы снижаются после выхода корпоративных новостей - 22.10.2026, ПРАЙМ

Биржи Европы снижаются после выхода корпоративных новостей

Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг после выхода корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:10+0300

2026-10-22T15:10+0300

2026-10-22T15:10+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг после выхода корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.47 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,35% относительно предыдущего закрытия, до 10 715,38 пункта, французский CAC 40 - на 0,84%, до 7 825,98 пункта, немецкий DAX - на 0,84%, до 25 429,07 пункта. Квартальные продажи производителя люксовых товаров Hermes выросли на 4,3% в годовом выражении, до 4,1 миллиарда евро. Аналитики ожидали роста показателя на 5,2% в годовом выражении, согласно данным Visible Alpha, которые приводит агентство Рейтер. Акции Hermes снижаются в цене на 7,22%. Британский банковский сектор демонстрирует также снижение: Lloyds Banking Group дешевеет на 1,36%, HSBC Holdings - на 1,98%. Инвесторы могли обратить внимание на финансовые показатели британского банковского гигант Barclays, кроме того, компания сообщила о сокращении 5 тысяч рабочих мест в этом году, передает агентство Рейтер. Бумаги финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia дешевеют на 4,93% также после публикации финансовой отчетности. За прошедший третий квартал продажи компании в области мобильной инфраструктуры увеличились на 5% в годовом выражении, до 2,9 миллиарда евро, что оказалось несколько выше прогноза аналитиков в 2,8 миллиарда евро, отмечает агентство Блумберг.

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рынок, торги, индексы, европа, dax, lloyds banking group, hsbc