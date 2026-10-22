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Аналитик объяснил, когда биткоин нацелится на 100 тысяч долларов - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Аналитик объяснил, когда биткоин нацелится на 100 тысяч долларов
Аналитик объяснил, когда биткоин нацелится на 100 тысяч долларов - 22.10.2026, ПРАЙМ
Аналитик объяснил, когда биткоин нацелится на 100 тысяч долларов
Дальнейшее движение биткоина к психологически важной отметке 100 тысяч долларов будет во многом зависеть от того, в какой последовательности рынок протестирует... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:23+0300
2026-10-22T13:23+0300
финансы
биткоин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874511730.jpg?1792664591
МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Дальнейшее движение биткоина к психологически важной отметке 100 тысяч долларов будет во многом зависеть от того, в какой последовательности рынок протестирует две ключевые зоны ликвидности: 86,5–89 тысяч и 72–75 тысяч долларов. Об этом агентству "Прайм" сообщил финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.По его словам, именно в этих диапазонах сосредоточены значительные объемы стоп-приказов и потенциальных ликвидаций, которые могут стать источником ликвидности перед формированием устойчивого восходящего движения. "Если биткоин первоначально достигнет области 86,5–89 тысяч, такой рост может оказаться лишь краткосрочным движением за ликвидностью, после которого последует коррекция к 72–75 тысячам. Если же рынок сначала протестирует нижний диапазон, вероятность последующего разворота и движения непосредственно к 100 тысячам существенно возрастет", - прогнозирует Порошин.Дополнительным фактором волатильности станет заседание ФРС 27–28 октября. Повышение ставки на нем представляется маловероятным, несмотря на неоднозначную макроэкономическую статистику. Данные начала октября показали создание всего 29 тысяч рабочих мест вне сельского хозяйства при безработице 4,2%, что свидетельствует о замедлении найма. Одновременно сентябрьская инфляция ускорилась до 3,7% в годовом выражении, а индекс цен производителей вырос на 6,3%, указывая на сохранение серьезного инфляционного давления."Сочетание слабой динамики занятости и ускорения инфляции ставит ФРС в неловкое положение: дальнейшее ужесточение может усилить давление на экономическую активность, тогда как преждевременное смягчение способно закрепить инфляционные ожидания. Наиболее вероятным сценарием представляется сохранение ставки на текущем уровне, однако решающее значение для рынков будет иметь риторика регулятора", — отметил Порошин.Он подчеркнул, что даже без повышения ставки жесткие сигналы ФРС способны поддержать доллар и спровоцировать отток капитала из рисковых активов, включая криптовалюты. Если до заседания биткоин не протестирует ни один из обозначенных диапазонов, основное внимание следует уделить тому, какая зона ликвидности будет достигнута первой — после подтверждения ложного пробоя можно рассматривать позиции в направлении противоположного диапазона. Последовательная отработка обеих зон способна создать технические предпосылки для движения к 100 тысячам долларов, заключил аналитик.
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финансы, биткоин
Финансы, Биткоин
13:23 22.10.2026
 
Аналитик объяснил, когда биткоин нацелится на 100 тысяч долларов

Аналитик Порошин объяснил, когда биткоин пойдет на 100 тысяч долларов

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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Дальнейшее движение биткоина к психологически важной отметке 100 тысяч долларов будет во многом зависеть от того, в какой последовательности рынок протестирует две ключевые зоны ликвидности: 86,5–89 тысяч и 72–75 тысяч долларов. Об этом агентству "Прайм" сообщил финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.
По его словам, именно в этих диапазонах сосредоточены значительные объемы стоп-приказов и потенциальных ликвидаций, которые могут стать источником ликвидности перед формированием устойчивого восходящего движения.
"Если биткоин первоначально достигнет области 86,5–89 тысяч, такой рост может оказаться лишь краткосрочным движением за ликвидностью, после которого последует коррекция к 72–75 тысячам. Если же рынок сначала протестирует нижний диапазон, вероятность последующего разворота и движения непосредственно к 100 тысячам существенно возрастет", - прогнозирует Порошин.
Дополнительным фактором волатильности станет заседание ФРС 27–28 октября. Повышение ставки на нем представляется маловероятным, несмотря на неоднозначную макроэкономическую статистику. Данные начала октября показали создание всего 29 тысяч рабочих мест вне сельского хозяйства при безработице 4,2%, что свидетельствует о замедлении найма. Одновременно сентябрьская инфляция ускорилась до 3,7% в годовом выражении, а индекс цен производителей вырос на 6,3%, указывая на сохранение серьезного инфляционного давления.
"Сочетание слабой динамики занятости и ускорения инфляции ставит ФРС в неловкое положение: дальнейшее ужесточение может усилить давление на экономическую активность, тогда как преждевременное смягчение способно закрепить инфляционные ожидания. Наиболее вероятным сценарием представляется сохранение ставки на текущем уровне, однако решающее значение для рынков будет иметь риторика регулятора", — отметил Порошин.
Он подчеркнул, что даже без повышения ставки жесткие сигналы ФРС способны поддержать доллар и спровоцировать отток капитала из рисковых активов, включая криптовалюты.
Если до заседания биткоин не протестирует ни один из обозначенных диапазонов, основное внимание следует уделить тому, какая зона ликвидности будет достигнута первой — после подтверждения ложного пробоя можно рассматривать позиции в направлении противоположного диапазона.
Последовательная отработка обеих зон способна создать технические предпосылки для движения к 100 тысячам долларов, заключил аналитик.
 
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