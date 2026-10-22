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Air Astana заявила о постепенной замене Boeing 767-300ER на Dreamliner
Air Astana заявила о постепенной замене Boeing 767-300ER на Dreamliner - 22.10.2026, ПРАЙМ
Air Astana заявила о постепенной замене Boeing 767-300ER на Dreamliner
Государственная авиакомпания Казахстана Air Astana заявила о постепенной замене эксплуатируемых Boeing 767-300ER на Boeing 787-9 Dreamliner, сообщает... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T12:07+0300
2026-10-22T12:07+0300
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АСТАНА, 22 окт - ПРАЙМ. Государственная авиакомпания Казахстана Air Astana заявила о постепенной замене эксплуатируемых Boeing 767-300ER на Boeing 787-9 Dreamliner, сообщает авиаперевозчик.
"Ожидается, что первые три Boeing 787-9 Dreamliner будут введены в эксплуатацию в Air Astana в 2027 году... Новые дальнемагистральные самолеты постепенно заменят эксплуатируемые Boeing 767-300ER", - говорится в сообщении.
В ноябре Air Astana объявила о планах приобрести у американской корпорации Boeing 18 самолетов Dreamliner до 2035 года. Тогда авиаперевозчик уточнил, что с компанией Boeing подписан контракт на поставку до 15 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner. Этот заказ дополнил ранее заключенное соглашение на поставку трех самолетов Boeing 787-9, поставка которых запланирована на 2026-2027 годы.
Таким образом, общий объем заказа составит 18 воздушных судов.
По данным Air Astana, совокупная каталожная стоимость парка из 18 Boeing 787-9, включая двигатели, составляет 7 миллиардов долларов.
В Air Astana уточнили, что в настоящее время первый Boeing 787-9 Dreamliner Air Astana приступил к программе заводских летных испытаний в американском Чарлстоне, где расположено одно из производственных предприятий Boeing. Сообщается, что производитель проводит необходимые сертификационные процедуры перед поставкой первого воздушного судна.
Air Astana - крупнейшая группой авиакомпаний в регионах Центральной Азии и Кавказа по объему выручки и размеру воздушного флота. Группа эксплуатирует парк воздушных судов, состоящий из 62 самолетов, распределенный между АО "Эйр Астана" и перевозчиком- "лоукостером" АО Fly Arystan.
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бизнес, казахстан, центральная азия, кавказ, air astana, boeing
Бизнес, КАЗАХСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, КАВКАЗ, Air Astana, Boeing
Air Astana заявила о постепенной замене Boeing 767-300ER на Dreamliner
Air Astana заявила о постепенной замене эксплуатируемых Boeing 767-300ER на Dreamliner
АСТАНА, 22 окт - ПРАЙМ. Государственная авиакомпания Казахстана Air Astana заявила о постепенной замене эксплуатируемых Boeing 767-300ER на Boeing 787-9 Dreamliner, сообщает авиаперевозчик.
"Ожидается, что первые три Boeing 787-9 Dreamliner будут введены в эксплуатацию в Air Astana в 2027 году... Новые дальнемагистральные самолеты постепенно заменят эксплуатируемые Boeing 767-300ER", - говорится в сообщении.
В ноябре Air Astana объявила о планах приобрести у американской корпорации Boeing 18 самолетов Dreamliner до 2035 года. Тогда авиаперевозчик уточнил, что с компанией Boeing подписан контракт на поставку до 15 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner. Этот заказ дополнил ранее заключенное соглашение на поставку трех самолетов Boeing 787-9, поставка которых запланирована на 2026-2027 годы.
Таким образом, общий объем заказа составит 18 воздушных судов.
По данным Air Astana, совокупная каталожная стоимость парка из 18 Boeing 787-9, включая двигатели, составляет 7 миллиардов долларов.
В Air Astana уточнили, что в настоящее время первый Boeing 787-9 Dreamliner Air Astana приступил к программе заводских летных испытаний в американском Чарлстоне, где расположено одно из производственных предприятий Boeing. Сообщается, что производитель проводит необходимые сертификационные процедуры перед поставкой первого воздушного судна.
Air Astana - крупнейшая группой авиакомпаний в регионах Центральной Азии и Кавказа по объему выручки и размеру воздушного флота. Группа эксплуатирует парк воздушных судов, состоящий из 62 самолетов, распределенный между АО "Эйр Астана" и перевозчиком- "лоукостером" АО Fly Arystan.