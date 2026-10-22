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В Запорожской области большинство населенных пунктов лишены энергоснабжения - 22.10.2026, ПРАЙМ
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В Запорожской области большинство населенных пунктов лишены энергоснабжения
В Запорожской области большинство населенных пунктов лишены энергоснабжения - 22.10.2026, ПРАЙМ
В Запорожской области большинство населенных пунктов лишены энергоснабжения
Большинство населенных пунктов Запорожской области лишены энергоснабжения из-за атак ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:35+0300
2026-10-22T15:35+0300
россия
запорожская область
всу
мид рф
мид
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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Большинство населенных пунктов Запорожской области лишены энергоснабжения из-за атак ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "На протяжении последних трех месяцев регион находится в состоянии перманентного "энергоцида". Большинство населенных пунктов региона лишены централизованного энергоснабжения", - сказал он в ходе телемоста по теме эскалации террористической войны ВСУ в Запорожской области. Посол отметил, что на наиболее социально значимых направлениях в области используются альтернативные источники энергии. "Противник, используя, главным образом, дроны и реактивные снаряды РСЗО целенаправленными ударами стремится разрушить гражданскую энергосистему региона. Одна за другой подвергаются атакам энергоподстанции различной мощности, которые кроме прочего влияют на систему водообеспечения, связи и теплоснабжения гражданских объектов и помещений", - подчеркнул Мирошник.
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россия, запорожская область, всу, мид рф, мид
РОССИЯ, Запорожская область, ВСУ, МИД РФ, МИД
15:35 22.10.2026
 
В Запорожской области большинство населенных пунктов лишены энергоснабжения

Мирошник: большинство населенных пунктов Запорожской области лишены энергоснабжения

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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Большинство населенных пунктов Запорожской области лишены энергоснабжения из-за атак ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"На протяжении последних трех месяцев регион находится в состоянии перманентного "энергоцида". Большинство населенных пунктов региона лишены централизованного энергоснабжения", - сказал он в ходе телемоста по теме эскалации террористической войны ВСУ в Запорожской области.
Посол отметил, что на наиболее социально значимых направлениях в области используются альтернативные источники энергии.
"Противник, используя, главным образом, дроны и реактивные снаряды РСЗО целенаправленными ударами стремится разрушить гражданскую энергосистему региона. Одна за другой подвергаются атакам энергоподстанции различной мощности, которые кроме прочего влияют на систему водообеспечения, связи и теплоснабжения гражданских объектов и помещений", - подчеркнул Мирошник.
 
РОССИЯЗапорожская областьВСУМИД РФМИД
 
 
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