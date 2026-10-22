https://1prime.ru/20261022/bolshinstvo-874521061.html

В Запорожской области большинство населенных пунктов лишены энергоснабжения

В Запорожской области большинство населенных пунктов лишены энергоснабжения - 22.10.2026, ПРАЙМ

В Запорожской области большинство населенных пунктов лишены энергоснабжения

Большинство населенных пунктов Запорожской области лишены энергоснабжения из-за атак ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:35+0300

2026-10-22T15:35+0300

2026-10-22T15:35+0300

россия

запорожская область

всу

мид рф

мид

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874521061.jpg?1792672524

МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Большинство населенных пунктов Запорожской области лишены энергоснабжения из-за атак ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "На протяжении последних трех месяцев регион находится в состоянии перманентного "энергоцида". Большинство населенных пунктов региона лишены централизованного энергоснабжения", - сказал он в ходе телемоста по теме эскалации террористической войны ВСУ в Запорожской области. Посол отметил, что на наиболее социально значимых направлениях в области используются альтернативные источники энергии. "Противник, используя, главным образом, дроны и реактивные снаряды РСЗО целенаправленными ударами стремится разрушить гражданскую энергосистему региона. Одна за другой подвергаются атакам энергоподстанции различной мощности, которые кроме прочего влияют на систему водообеспечения, связи и теплоснабжения гражданских объектов и помещений", - подчеркнул Мирошник.

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запорожская область, всу, мид рф, мид