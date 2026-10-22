https://1prime.ru/20261022/bolshinstvo-874521061.html
В Запорожской области большинство населенных пунктов лишены энергоснабжения
В Запорожской области большинство населенных пунктов лишены энергоснабжения - 22.10.2026, ПРАЙМ
В Запорожской области большинство населенных пунктов лишены энергоснабжения
Большинство населенных пунктов Запорожской области лишены энергоснабжения из-за атак ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:35+0300
2026-10-22T15:35+0300
2026-10-22T15:35+0300
россия
запорожская область
всу
мид рф
мид
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874521061.jpg?1792672524
МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Большинство населенных пунктов Запорожской области лишены энергоснабжения из-за атак ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"На протяжении последних трех месяцев регион находится в состоянии перманентного "энергоцида". Большинство населенных пунктов региона лишены централизованного энергоснабжения", - сказал он в ходе телемоста по теме эскалации террористической войны ВСУ в Запорожской области.
Посол отметил, что на наиболее социально значимых направлениях в области используются альтернативные источники энергии.
"Противник, используя, главным образом, дроны и реактивные снаряды РСЗО целенаправленными ударами стремится разрушить гражданскую энергосистему региона. Одна за другой подвергаются атакам энергоподстанции различной мощности, которые кроме прочего влияют на систему водообеспечения, связи и теплоснабжения гражданских объектов и помещений", - подчеркнул Мирошник.
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, всу, мид рф, мид
РОССИЯ, Запорожская область, ВСУ, МИД РФ, МИД
В Запорожской области большинство населенных пунктов лишены энергоснабжения
Мирошник: большинство населенных пунктов Запорожской области лишены энергоснабжения
МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Большинство населенных пунктов Запорожской области лишены энергоснабжения из-за атак ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"На протяжении последних трех месяцев регион находится в состоянии перманентного "энергоцида". Большинство населенных пунктов региона лишены централизованного энергоснабжения", - сказал он в ходе телемоста по теме эскалации террористической войны ВСУ в Запорожской области.
Посол отметил, что на наиболее социально значимых направлениях в области используются альтернативные источники энергии.
"Противник, используя, главным образом, дроны и реактивные снаряды РСЗО целенаправленными ударами стремится разрушить гражданскую энергосистему региона. Одна за другой подвергаются атакам энергоподстанции различной мощности, которые кроме прочего влияют на систему водообеспечения, связи и теплоснабжения гражданских объектов и помещений", - подчеркнул Мирошник.