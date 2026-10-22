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БРИКС стоит объединиться в понимании единого выхода на мировой винный рынок

БРИКС стоит объединиться в понимании единого выхода на мировой винный рынок - 22.10.2026, ПРАЙМ

БРИКС стоит объединиться в понимании единого выхода на мировой винный рынок

Странам БРИКС стоит объединиться в своем понимании единого выхода на мировой винный рынок и подумать о коллективном бренде, заявил член правления Ассоциации... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:51+0300

2026-10-22T13:51+0300

2026-10-22T13:51+0300

бизнес

россия

борис титов

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ГЕЛЕНДЖИК, 22 окт - ПРАЙМ. Странам БРИКС стоит объединиться в своем понимании единого выхода на мировой винный рынок и подумать о коллективном бренде, заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, основной владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. В ходе выступления на V Российском винодельческом форуме он обратил внимание на заполненность мирового рынка вина. По его словам, "мировой рынок вина переполнен, места там мало". Он пояснил, что даже на таких дружественных рынках, как китайский, новым винодельческим странам сложно находить своего потребителя, поскольку старые бренды давно завоевали свое место. "Мы очень благодарны коллегам, которые приехали из разных стран, чтобы быть вместе с нами на форуме, и сегодня я хочу обратиться именно к ним. Членам и партнерам БРИКС стоило бы объединиться в своем понимании единого выхода на мировой винный рынок. Вместе это будет значительно легче сделать, чем по отдельности", - заявил Титов. "Российские производители давно уже участвуют в международных конкурсах и выставках под общим зонтичным брендом "Вино России", и можно было бы подумать о таком же коллективном бренде, но уже в масштабах БРИКС. Разумеется, его будут достойны только лучшие образцы. И тогда мы сможем легче завоевать ту долю рынка, на которую вполне имеем право рассчитывать, - подчеркнул он. Титов напомнил, что российское виноделие имеет очень серьезные исторические корни, но в какой-то момент они были почти забыты – именно в плане производства качественного вина, не только массового. Сегодня, по словам основного владельца группы компаний "Абрау-Дюрсо", очевиден его ренессанс. "Кстати, для любой значимой винодельческой провинции очень важно наличие автохтонных, уникальных сортов винограда. С этим в России проблем нет. Исторически автохтонов у нас очень много, по результатам генетических анализов они не имеют ничего общего с распространенными европейскими сортами", - заключил Титов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, борис титов