https://1prime.ru/20261022/chernichuk-874530770.html

Постоянные атаки ВСУ могут привести к аварии на ЗАЭС, заявил Черничук

Постоянные атаки ВСУ могут привести к аварии на ЗАЭС, заявил Черничук - 22.10.2026, ПРАЙМ

Постоянные атаки ВСУ могут привести к аварии на ЗАЭС, заявил Черничук

Постоянные атаки ВСУ могут привести к аварии на Запорожской АЭС, сообщил директор атомной станции Юрий Черничук. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T18:26+0300

2026-10-22T18:26+0300

2026-10-22T18:26+0300

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ВЕНА, 22 окт - ПРАЙМ. Постоянные атаки ВСУ могут привести к аварии на Запорожской АЭС, сообщил директор атомной станции Юрий Черничук. "Есть долго что-то ломать, оно когда-то все равно сломается. Если долго бить по атомной станции, у нас когда-то на ней может произойти авария", - сказал Черничук во время международного телемоста на тему "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ". По его словам, согласно проектным расчетам блок атомной станции способен выдержать прямое падение самолета. "Дрон нельзя конечно соразмерить с размерами самолета, но, тем не менее, если дронами постоянно стрелять по станции, воздействовать на ее инфраструктуру, она когда-то может отказать, не выдержать и в итоге привести к аварии", - сказал Черничук. По его словам, именно поэтому на станции находится персонал, который делает все, чтобы предотвратить все возможные риски, в том числе связанные с военными действиями. "На сегодня, несмотря на продолжительные воздействия, нам удается поддерживать станцию в безопасном состоянии. Уверен, что мы и дальше с этой задачей справимся", - сказал директор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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всу, запорожская аэс