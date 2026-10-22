https://1prime.ru/20261022/chernichuk-874530770.html
Постоянные атаки ВСУ могут привести к аварии на ЗАЭС, заявил Черничук
Постоянные атаки ВСУ могут привести к аварии на ЗАЭС, заявил Черничук - 22.10.2026, ПРАЙМ
Постоянные атаки ВСУ могут привести к аварии на ЗАЭС, заявил Черничук
Постоянные атаки ВСУ могут привести к аварии на Запорожской АЭС, сообщил директор атомной станции Юрий Черничук. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T18:26+0300
2026-10-22T18:26+0300
2026-10-22T18:26+0300
всу
запорожская аэс
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ВЕНА, 22 окт - ПРАЙМ. Постоянные атаки ВСУ могут привести к аварии на Запорожской АЭС, сообщил директор атомной станции Юрий Черничук.
"Есть долго что-то ломать, оно когда-то все равно сломается. Если долго бить по атомной станции, у нас когда-то на ней может произойти авария", - сказал Черничук во время международного телемоста на тему "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ".
По его словам, согласно проектным расчетам блок атомной станции способен выдержать прямое падение самолета.
"Дрон нельзя конечно соразмерить с размерами самолета, но, тем не менее, если дронами постоянно стрелять по станции, воздействовать на ее инфраструктуру, она когда-то может отказать, не выдержать и в итоге привести к аварии", - сказал Черничук.
По его словам, именно поэтому на станции находится персонал, который делает все, чтобы предотвратить все возможные риски, в том числе связанные с военными действиями.
"На сегодня, несмотря на продолжительные воздействия, нам удается поддерживать станцию в безопасном состоянии. Уверен, что мы и дальше с этой задачей справимся", - сказал директор.
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всу, запорожская аэс
Постоянные атаки ВСУ могут привести к аварии на ЗАЭС, заявил Черничук
Директор Запорожской АЭС Черничук: постоянные атаки ВСУ могут привести к аварии
ВЕНА, 22 окт - ПРАЙМ. Постоянные атаки ВСУ могут привести к аварии на Запорожской АЭС, сообщил директор атомной станции Юрий Черничук.
"Есть долго что-то ломать, оно когда-то все равно сломается. Если долго бить по атомной станции, у нас когда-то на ней может произойти авария", - сказал Черничук во время международного телемоста на тему "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ".
По его словам, согласно проектным расчетам блок атомной станции способен выдержать прямое падение самолета.
"Дрон нельзя конечно соразмерить с размерами самолета, но, тем не менее, если дронами постоянно стрелять по станции, воздействовать на ее инфраструктуру, она когда-то может отказать, не выдержать и в итоге привести к аварии", - сказал Черничук.
По его словам, именно поэтому на станции находится персонал, который делает все, чтобы предотвратить все возможные риски, в том числе связанные с военными действиями.
"На сегодня, несмотря на продолжительные воздействия, нам удается поддерживать станцию в безопасном состоянии. Уверен, что мы и дальше с этой задачей справимся", - сказал директор.