https://1prime.ru/20261022/chislo-874522400.html

Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на шесть тысяч

Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на шесть тысяч - 22.10.2026, ПРАЙМ

Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на шесть тысяч

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 октября, сократилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным значением... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:47+0300

2026-10-22T15:47+0300

2026-10-22T15:49+0300

мировая экономика

общество

сша

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874522400.jpg?1792673392

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 октября, сократилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 200 тысяч - до 194 тысяч, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя до 200 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 199 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 1 тысячу с пересмотренного уровня предшествующей недели - до 197 750.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 октября, снизилось на 25 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,728 миллиона.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша