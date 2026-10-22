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Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на шесть тысяч
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на шесть тысяч - 22.10.2026, ПРАЙМ
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на шесть тысяч
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 октября, сократилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным значением... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:47+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 октября, сократилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 200 тысяч - до 194 тысяч, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя до 200 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 199 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 1 тысячу с пересмотренного уровня предшествующей недели - до 197 750.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 октября, снизилось на 25 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,728 миллиона.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
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мировая экономика, общество , сша
Мировая экономика, Общество , США
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на шесть тысяч
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось до 194 тысяч
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 октября, сократилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 200 тысяч - до 194 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя до 200 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 199 тысяч.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 1 тысячу с пересмотренного уровня предшествующей недели - до 197 750.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 октября, снизилось на 25 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,728 миллиона.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.