https://1prime.ru/20261022/dedollarizatsiya-874337198.html

Незаменимый: у доллара осталась последняя, но самая важная роль

Незаменимый: у доллара осталась последняя, но самая важная роль - 22.10.2026, ПРАЙМ

Незаменимый: у доллара осталась последняя, но самая важная роль

Главный парадокс дедолларизации в том, что доллар слабеет как резервная монополия, но остается рабочим инструментом мировой торговли. С одной стороны, доля... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T05:05+0300

2026-10-22T05:05+0300

2026-10-22T05:05+0300

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МОСКВА, 22 окт— ПРАЙМ. Главный парадокс дедолларизации в том, что доллар слабеет как резервная монополия, но остается рабочим инструментом мировой торговли. С одной стороны, доля доллара в резервах центральных банков опустилась примерно до 57%. Евро занимает около 20%, японская иена — около 5,7%, юань — примерно 2,7%, а золото снова становится важным нефиатным активом. Об этом мы говорили на состоявшейся недавно в РУДН конференции "Актуальные проблеммы глобальной экономики". Согласно трендам, дедолларизация будет происходить плавно и контролируемо — доля доллара в мировых резервах за 10–15 лет может снизиться примерно с 60% до 50%.С другой стороны, в валютных расчетах доллар по-прежнему почти незаменим. На него приходится около 89% глобальных операций. Юань, несмотря на все разговоры о новом финансовом порядке, занимает лишь около 4% мировых транзакций. До полноценной замены доллара ему очень далеко. Но дедолларизация и не обязана выглядеть как одномоментная замена одной валюты другой. Скорее формируется многовалютная система, где доллар остаётся главным, но уже не единственным центром притяжения.Юань считается основным кандидатом на роль альтернативы, однако экономика Китая пока скована серьезными внутренними барьерами: кризис на рынке недвижимости, вялая потребительская активность, старение населения и рекордная безработица среди молодёжи. Кроме того, жёсткий государственный контроль за движением капитала мешает юаню получить статус полноценно конвертируемой мировой резервной валюты. В перспективе ближайших десяти лет юань вряд ли займёт место второй мировой резервной валюты.я валюта пока остаётся практически вне конкуренции.Юань считается основным кандидатом на роль альтернативы, однако экономика Китая пока скована серьёзными внутренними барьерами: кризис на рынке недвижимости, вялая потребительская активность, старение населения и рекордная безработица среди молодежи. Кроме того, жесткий государственный контроль за движением капитала мешает юаню получить статус полноценно конвертируемой мировой резервной валюты. В перспективе ближайших десяти лет юань вряд ли займёт место второй мировой резервной валюты.Российская экономика: от защитной реакции к суверенной системеРоссийская экономика демонстрирует высокую степень адаптивности к внешним вызовам. В 2026 году процесс дедолларизации переходит в фазу глубокой структурной трансформации. Если в 2024–2025 годах основной задачей было экстренное перестроение логистики и поиск новых рынков, то теперь фокус смещается на создание независимой финансовой инфраструктуры.На саммите БРИКС в 2026 году был дан официальный старт реформированию мировых финансовых систем. Для достижения успеха в дедолларизации повышается привлекательность рубля для использования в качестве расчетного и резервного средства другими странами. Это включает создание механизмов, позволяющих нерезидентам безопасно хранить и использовать рубли (концепция "нерезидентского рубля"), что делает российскую валюту полноценным инструментом в международных финансах.рямых расчеетов в рублях не только с Китаем и Индией, но и со странами Глобального Юга.На саммите БРИКС в 2026 году был дан официальный старт реформированию мировых финансовых систем. Для достижения успеха в дедолларизации повышается привлекательность рубля для использования в качестве расчётного и резервного средства другими странами. Это включает создание механизмов, позволяющих нерезидентам безопасно хранить и использовать рубли (концепция "нерезидентского рубля"), что делает российскую валюту полноценным инструментом в международных финансах.Дедолларизация способствует укреплению финансовой стабильности. Прогнозы на 2026 год исключают резкую девальвацию рубля. Базовый сценарий предполагает умеренное и контролируемое ослабление национальной валюты: доллар будет торговаться в диапазоне 80–95 рублей. При этом Банк России сохраняет жесткий фокус на таргетировании инфляции. Более реалистичным ориентиром для 2026 года является инфляция в диапазоне 5,5–6,5%, с таргетом на 2027 год в 4%. Продолжается системное сокращение доли долларов и евро в резервах ЦБ РФ. Акцент смещается на золото и валюты дружественных стран.Для компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, 2026 год становится периодом адаптации к новым правилам. Дедолларизация требует перехода на сложные цепочки бартера, клиринга и использования цифровых финансовых активов для функционирования в новой системе, а не для обхода санкций.⚠️ Тенденции, которые настораживаютК 2026 году дедолларизация перестает быть просто защитной реакцией и становится фундаментом для построения суверенной финансовой системы, где рубль и валюты партнеров по БРИКС формируют новую архитектуру международных расчетов. Однако я не считаю, что доллару на данном этапе развития что-то угрожает. Конечно, в будущем все может измениться.Автор: Дарья Динец, завкафедры финансов, учета и аудита Экономического факультета РУДН

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Дарья Динец https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/15/874461818_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_4af3481dce4e0fc712e73d2e14257240.jpg

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мнения аналитиков, рынок, китай, индия, рудн, банк россии