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Дмитриев заявил, что США и Россия берут свое будущее в собственные руки
Дмитриев заявил, что США и Россия берут свое будущее в собственные руки - 22.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев заявил, что США и Россия берут свое будущее в собственные руки
Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что США и РФ благодаря... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T02:19+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что США и РФ благодаря сотрудничеству в экономической сфере берут свое будущее в собственные руки.
Дмитриев прокомментировал сообщение спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в соцсети X. Уиткофф написал, что деловое и экономическое сотрудничество между государствами - пример того, какие возможности откроются в будущем.
"Сейчас мы творим будущее", - написал Дмитриев.
Ранее в Санкт-Петербурге завершились переговоры президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник главы государства Юрий Ушаков и Дмитриев.
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РОССИЯ, Финансы, США, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, РФПИ
Дмитриев заявил, что США и Россия берут свое будущее в собственные руки
Дмитриев: США и Россия благодаря сотрудничеству в экономике берут свое будущее в свои руки
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что США и РФ благодаря сотрудничеству в экономической сфере берут свое будущее в собственные руки.
Дмитриев прокомментировал сообщение спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в соцсети X. Уиткофф написал, что деловое и экономическое сотрудничество между государствами - пример того, какие возможности откроются в будущем.
"Сейчас мы творим будущее", - написал Дмитриев.
Ранее в Санкт-Петербурге завершились переговоры президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник главы государства Юрий Ушаков и Дмитриев.