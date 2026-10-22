https://1prime.ru/20261022/dmitriev-874503213.html
Кирилл Дмитриев прибыл на Веронский Евразийский экономический форум
Кирилл Дмитриев прибыл на Веронский Евразийский экономический форум - 22.10.2026, ПРАЙМ
Кирилл Дмитриев прибыл на Веронский Евразийский экономический форум
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T10:30+0300
2026-10-22T10:30+0300
2026-10-22T10:30+0300
мировая экономика
стамбул
кирилл дмитриев
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл на Веронский Евразийский экономический форум, передает корреспондент РИА Новости.
XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.
Дмитриев примет участие в сессии открытия форума.
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мировая экономика, стамбул, кирилл дмитриев
Мировая экономика, Стамбул, Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев прибыл на Веронский Евразийский экономический форум
Кирилл Дмитриев прибыл на Веронский Евразийский экономический форум
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл на Веронский Евразийский экономический форум, передает корреспондент РИА Новости.
XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.
Дмитриев примет участие в сессии открытия форума.