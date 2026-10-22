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Дмитриев: Европа продолжает покупать российский газ, несмотря на цены

Дмитриев: Европа продолжает покупать российский газ, несмотря на цены - 22.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев: Европа продолжает покупать российский газ, несмотря на цены

Европа продолжает покупать российский газ, несмотря на рост цен, и об этом не стоит забывать. Об этом на сессии Веронского Евразийского экономического форума... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T11:14+0300

2026-10-22T11:14+0300

2026-10-22T11:14+0300

газ

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стамбул

кирилл дмитриев

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СТАМБУЛ, 22 окт — ПРАЙМ. Европа продолжает покупать российский газ, несмотря на рост цен, и об этом не стоит забывать. Об этом на сессии Веронского Евразийского экономического форума заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Давайте не будем забывать про то, что Европа прямо сейчас покупает российский газ, покупает российскую энергию. Цены на газ в Европе возросли на 140% за последний год", — сказал Дмитриев.Он также отметил, что Европа сейчас находится в состоянии глубочайшего кризиса в энергетике. При этом Дмитриев выразил уверенность, что возрождение экономического сотрудничества России и Европы неизбежно, и некоторые европейские лидеры это уже начинают понимать."Некоторые правительства действительно начнут меняться, и мы уже видим необходимость в диалоге, и многие европейские лидеры говорят: "Хорошо, давайте начнем диалог с Россией, и это большие перемены". Я думаю, что экономическое сотрудничество с Россией будет неизбежным", — добавил он.XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22–23 октября. Его ключевая тема — вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.

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газ, европа, стамбул, кирилл дмитриев, рфпи, россия