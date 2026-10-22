https://1prime.ru/20261022/dmitriev-874505397.html
Дмитриев: дизельная сделка улучшит рынки, диалог РФ и США продолжится
Дмитриев: дизельная сделка улучшит рынки, диалог РФ и США продолжится - 22.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев: дизельная сделка улучшит рынки, диалог РФ и США продолжится
Договоренность о поставках дизельного топлива из России в США продолжит оказывать позитивный эффект на мировые рынки. Об этом на Веронском Евразийском... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T11:19+0300
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СТАМБУЛ, 22 окт — ПРАЙМ. Договоренность о поставках дизельного топлива из России в США продолжит оказывать позитивный эффект на мировые рынки. Об этом на Веронском Евразийском экономическом форуме заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Очень много внимания сейчас к "сделке по дизелю". Это очень важно… Мы считаем, что это позволит нам значительно улучшить положение на рынке, а также видим, что это развитие фундаментального диалога, общения с США", — сказал Дмитриев.Он также сообщил, что Россия и США договорились продолжать диалог, и назвал это главным решением вчерашней встречи в Санкт-Петербурге. Накануне там прошли переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. С российской стороны в них также участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и Дмитриев."Вчера мы принимали очень важные решения, и главное решение — продолжать общаться, особенно по конфликту между Украиной и Россией", — сказал Дмитриев. Он оценил прошедшую встречу коротко: "Это был прекрасный диалог".XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22–23 октября. Его ключевая тема — вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.
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россия, сша, кирилл дмитриев, рфпи
РОССИЯ, США, Кирилл Дмитриев, РФПИ
Дмитриев: дизельная сделка улучшит рынки, диалог РФ и США продолжится
Дмитриев: главное решение встречи в Петербурге — продолжать диалог с США
СТАМБУЛ, 22 окт — ПРАЙМ. Договоренность о поставках дизельного топлива из России в США продолжит оказывать позитивный эффект на мировые рынки. Об этом на Веронском Евразийском экономическом форуме заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Очень много внимания сейчас к "сделке по дизелю". Это очень важно… Мы считаем, что это позволит нам значительно улучшить положение на рынке, а также видим, что это развитие фундаментального диалога, общения с США", — сказал Дмитриев.
Он также сообщил, что Россия и США договорились продолжать диалог, и назвал это главным решением вчерашней встречи в Санкт-Петербурге. Накануне там прошли переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. С российской стороны в них также участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и Дмитриев.
"Вчера мы принимали очень важные решения, и главное решение — продолжать общаться, особенно по конфликту между Украиной и Россией", — сказал Дмитриев. Он оценил прошедшую встречу коротко: "Это был прекрасный диалог".
XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22–23 октября. Его ключевая тема — вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.