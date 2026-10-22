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Дмитриев: нет сомнений, что "Северные потоки" будут снова работать

Дмитриев: нет сомнений, что "Северные потоки" будут снова работать - 22.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев: нет сомнений, что "Северные потоки" будут снова работать

Нет никаких сомнений что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" будут снова работать, это неизбежно, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T11:22+0300

2026-10-22T11:22+0300

2026-10-22T11:22+0300

газ

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кирилл дмитриев

александр новак

северный поток - 2

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Нет никаких сомнений что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" будут снова работать, это неизбежно, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Абсолютно нет никаких сомнений в том, что "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в какой-то момент времени будут снова работать, и это неизбежно", - сказал Дмитриев, выступая на сессии Веронского Евразийского экономического форума. Как говорил в среду вице-премьер РФ Александр Новак, одна из четырех ниток "Северных потоков" находится в рабочем состоянии, и если европейские потребители, политики захотят, по этой нитке можно поставлять газ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, россия, кирилл дмитриев, александр новак, северный поток - 2