https://1prime.ru/20261022/dmitriev-874505615.html
Дмитриев: нет сомнений, что "Северные потоки" будут снова работать
Дмитриев: нет сомнений, что "Северные потоки" будут снова работать - 22.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев: нет сомнений, что "Северные потоки" будут снова работать
Нет никаких сомнений что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" будут снова работать, это неизбежно, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T11:22+0300
2026-10-22T11:22+0300
2026-10-22T11:22+0300
газ
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кирилл дмитриев
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северный поток - 2
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Нет никаких сомнений что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" будут снова работать, это неизбежно, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Абсолютно нет никаких сомнений в том, что "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в какой-то момент времени будут снова работать, и это неизбежно", - сказал Дмитриев, выступая на сессии Веронского Евразийского экономического форума. Как говорил в среду вице-премьер РФ Александр Новак, одна из четырех ниток "Северных потоков" находится в рабочем состоянии, и если европейские потребители, политики захотят, по этой нитке можно поставлять газ.
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газ, россия, кирилл дмитриев, александр новак, северный поток - 2
Газ, РОССИЯ, Кирилл Дмитриев, Александр Новак, Северный поток - 2
Дмитриев: нет сомнений, что "Северные потоки" будут снова работать
Дмитриев: нет сомнений, что "Северный поток" и "Северный поток — 2" будут снова работать