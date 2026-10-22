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Дмитриев: нет сомнений, что "Северные потоки" будут снова работать - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Дмитриев: нет сомнений, что "Северные потоки" будут снова работать
Дмитриев: нет сомнений, что "Северные потоки" будут снова работать - 22.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев: нет сомнений, что "Северные потоки" будут снова работать
Нет никаких сомнений что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" будут снова работать, это неизбежно, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T11:22+0300
2026-10-22T11:22+0300
газ
россия
кирилл дмитриев
александр новак
северный поток - 2
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874505615.jpg?1792657374
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Нет никаких сомнений что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" будут снова работать, это неизбежно, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Абсолютно нет никаких сомнений в том, что "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в какой-то момент времени будут снова работать, и это неизбежно", - сказал Дмитриев, выступая на сессии Веронского Евразийского экономического форума. Как говорил в среду вице-премьер РФ Александр Новак, одна из четырех ниток "Северных потоков" находится в рабочем состоянии, и если европейские потребители, политики захотят, по этой нитке можно поставлять газ.
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газ, россия, кирилл дмитриев, александр новак, северный поток - 2
Газ, РОССИЯ, Кирилл Дмитриев, Александр Новак, Северный поток - 2
11:22 22.10.2026
 
Дмитриев: нет сомнений, что "Северные потоки" будут снова работать

Дмитриев: нет сомнений, что "Северный поток" и "Северный поток — 2" будут снова работать

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Нет никаких сомнений что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" будут снова работать, это неизбежно, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Абсолютно нет никаких сомнений в том, что "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в какой-то момент времени будут снова работать, и это неизбежно", - сказал Дмитриев, выступая на сессии Веронского Евразийского экономического форума.
Как говорил в среду вице-премьер РФ Александр Новак, одна из четырех ниток "Северных потоков" находится в рабочем состоянии, и если европейские потребители, политики захотят, по этой нитке можно поставлять газ.
 
ГазРОССИЯКирилл ДмитриевАлександр НовакСеверный поток - 2
 
 
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